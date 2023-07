De James Webb-telescoop viert zijn eerste verjaardag met een foto van sterren die geboren worden

Ook onze zon is ooit ontstaan. Hoe dat er moet hebben uitgezien, weten we niet. Al kan dit beeld ons een idee geven. Het is een foto van het zogeheten Rho Ophiuchi-wolkenveld: de voor onze aarde dichtstbijzijnde - al is dat op 390 lichtjaren afstand relatief - sterren die aan het ontstaan zijn. Op de foto staan zo’n vijftig sterren die ongeveer even zwaar zijn als onze zon. De grootste, S1, is de witte ster omgeven door geel stof. De rode armen die van een wit punt wegschieten? Een bekend verschijnsel van een ster die geboren wordt, ‘zoals een baby die geboren wordt en zijn armen spreidt’, volgens ruimtevaartorganisatie NASA. Ze deelt dit beeld naar aanleiding van de eerste verjaardag van de James Webb Telescoop: de telescoop die ons toelaat verder in de ruimte te kijken dan we ooit konden. En ook mooie plaatjes oplevert.