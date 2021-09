De iPhone 13, nieuwe Apple Watch en iPad: dit moet je weten over de nieuwe Apple-producten

Het techbedrijf heeft tijdens een virtuele presentatie de nieuwe modellen van de iPhone voorgesteld. De iPhone 13 ziet er grotendeels hetzelfde uit als zijn voorganger. Een opvallend verschil is dat de zogeheten notch, de uitstulping in het scherm waar sensoren zitten voor onder meer de gezichtsherkenning, kleiner is geworden.

Net als afgelopen jaar komt het toestel in vier versies: de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en Pro Max. De nieuwe versie krijgt wel een A15 bionische chip, die naar eigen zeggen sneller en efficiënter is dan de A14 chip van vorig jaar. Roze, blauw, midnight, starlight en rood zijn de beschikbare kleuren.

Betere camera’s en batterijen

Apple heeft alle iPhone 13-modellen uitgerust met de grote sensor van de iPhone 12 Pro Max. Het resultaat? De camera’s presteren beter in donkere omgevingen en zorgen voor minder ruis. Voor de nieuwe Pro-modellen pakt de techreus dan weer uit met nieuwe macrofotografische mogelijkheden. Bovendien kunnen hun schermen vaker verversen waardoor bewegende beelden vloeiender zijn.

Ook de batterij kreeg een update. Die van de iPhone 13 gaat 2,5 uur langer mee dan die van de iPhone 12, terwijl de iPhone 13 mini 1,5 uur langer meegaat dan zijn voorganger. En ook de Pro-modellen werden uitgerust met betere batterijen: de iPhone 13 Pro gaat 1,5 langer mee dan de 12 Pro. Voor de 13 Pro Max is dat zelfs 2,5 uur langer dan het vorige model.

De nieuwe Apple iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max Beeld EPA

En de prijs? De iPhone 13 heeft in ons land een beginprijs van 909 euro voor 128GB opslag, terwijl het instapmodel van de iPhone 13 mini de jouwe is voor 809 euro.

In België kost de iPhone 13 Pro met 128GB opslag 1.159 euro. Voor de iPhone 13 Pro Max loopt dat op tot 1.259 euro. Zijn al vanaf 24 september verkrijgbaar. Bovendien zijn beide versies , zoals verwacht, ook verkrijgbaar met een opslagcapaciteit van 1 terabyte. Dat is een primeur voor Apple. Deze kosten respectievelijk 1.739 euro en 1.839 euro.

Apple Watch 7

De Apple Watch 7 bleek een grotere verrassing. Volgens de geruchten zou het nieuwe slimme horloge qua ontwerp op de nieuwste iPhones en iPads gaan lijken, maar dat bleek niet zo te zijn. Wat wel klopte, was dat het scherm groter is, zonder dat de buitenkant van het horloge veel groeide.

Zo is het schermoppervlak netto 20 procent groter geworden, dankzij de 40 procent dunnere randen en de kast die er 1 mm bij krijgt. Het gaat om een Always-On Retina-display. “De Apple Watch Series 7 heeft zachtere, meer afgeronde hoeken”, zegt Apple zelf.

Apple-CEO Tim Cook toont de Apple Watch 7 in Cupertino, Californië Beeld REUTERS

Daarnaast is de processor weer wat sneller dan die van zijn voorganger en gaat de batterij 18 uur mee. De Apple Watch 7 laadt bovendien ook dertig procent sneller op. En naast waterbestendig is het nieuwste model ook stofbestendig. Het horloge komt er in vijf nieuwe aluminium kastuitvoeringen en een serie bandjes in nieuwe kleuren en stijlen. De prijs: vanaf 399 dollar in de VS.

Vernieuwde iPads

Voorts kreeg het instapmodel van de iPad een upgrade met een snellere processor en een betere camera aan de voorkant. Zo krijgt hij vooraan een 12MP Ultra Wide selfiecamera, met een zicht dat 120 graden beslaat. Het design blijft hetzelfde als dat van de voorganger. Voor de nieuwe instap-iPad betaal je in de VS 329 dollar, 389 euro bij ons. Daarvoor krijg je wel 64GB opslagruimte in plaats van de 32GB voorheen. Het nieuwste model is verkrijgbaar vanaf 24 september.

De nieuwe Apple iPad and Ipad mini Beeld EPA

De iPad Mini, het kleinste model van de tablet van Apple, kreeg daarentegen wel een nieuw design. Het toestel lijkt nu op onder meer de iPad Air en de iPad Pro. De nieuwe iPad mini is 40 procent sneller in CPU-performantie en 80 procent in GPU dan zijn voorganger. Hij kreeg ook een betere 12MP camera, waarmee u video kan opnemen in 4K. De iPad mini ondersteunt ook de Apple Pencil, USB-C en 5G.

De prijs van de iPad mini is 499 dollar in de VS, waar hij nu al kan worden besteld. In ons land kost de iPad mini minstens 559 euro en is het toestel verkrijgbaar vanaf 24 september.