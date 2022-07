De hond komt uit het Oosten

De hond stamt af van de wolf, en dat do­mes­ticatieproces vond vermoedelijk minstens 15.000 jaar geleden plaats. Maar wáár mens en wolf precies toenadering tot elkaar zochten, en of dat op één plaats gebeurde of op verschillende locaties, was tot nu toe onduidelijk.

Onderzoek dat het genoom van honden vergelijkt met dat van moderne wolven, kon tot dusver niet veel duidelijkheid scheppen omdat wolven de voorbije duizenden jaren nog veel genetische veranderingen hebben ondergaan. In vakblad Nature werpt een internationaal team onderzoekers nieuw licht op de zaak, door te kijken naar het genoom van wolven die leefden rond de periode waarin mens en wolf ­maatjes werden. Ze analyseerden DNA uit de overblijfselen van 72 wolven die de voorbije 100.000 jaar in Europa, Siberië en Noord-Amerika leefden. Daaronder ook een wolvenkaak gevonden in de grotten van ­Goyet, nabij Namen.

Kwetsbaar

Uit de analyse blijkt dat zowel de moderne als de vroegere honden genetisch nauwer verwant zijn met vroegere wolven uit Azië dan met wolven in Europa. “De studie toont dat de domesticatie van de hond ergens in Oost-Azië is begonnen en zich vervolgens westwaarts heeft verspreid”, zegt wolven­expert Joachim Mergeay (Instituut voor Natuur- en Bos­onder­zoek). De oude wol­ven­­genomen tonen bovendien dat er vroeger meer genetische uitwisseling tussen wolvenpopulaties was. “De huidige populaties leven meer geïsoleerd, met een ­lagere genetische ­diversiteit en grotere kwets­baarheid tot ­gevolg.”

Tegelijk toont het onderzoek aan dat twee afzonderlijke wolvenpopulaties hun genetische vingerafdruk achterlieten in honden. De eerste honden uit Noord­oost-­Europa, Siberië en Amerika lijken allemaal af te stammen van één wolvenpopulatie in Oost-Azië. Maar vroegere honden in het Midden-­Oosten, Afrika en Zuid-Europa lijken ook verwant met wolven uit het Midden-­Oosten.

Dat kan erop wijzen dat de domesticatie van de wolf meer dan één keer plaatsvond. Een andere mogelijkheid is dat dat toch maar één keer gebeurde, maar dat de eerste honden zich nadien nog voortplantten met wilde wolven.

Waar de mand van de eerste hond precies staat, kunnen de onderzoekers niet zeggen. “Geen enkele van de onderzochte wolven is een echte voorouder van de hond”, zegt auteur Anders Bergstrom (Francis Crick Institute). “Er zijn nog grote gebieden waar we niet over oude wolvengenomen beschikken. Daardoor kunnen we niet zeggen waar honden precies vandaan komen. In verder onderzoek hopen we de plaats van oorsprong te kunnen verfijnen.”