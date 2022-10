De eerste stap naar meer planetaire veiligheid is nu gezet: alle inzichten over klimaat & wetenschap in een nieuwsbrief

Wekelijks de nieuwsbrief van onze journaliste Barbara Debusschere in uw mailbox? Ontvang hem hier.

Beste lezer,

Zonet nog waren we ons aan het verdiepen in de slimste adviezen om op water te besparen want de droogte was extreem, nu zwemmen we in de meest uiteenlopende tips om je huis betaalbaar te verwarmen. Koop bijvoorbeeld misschien een radiatorventilator.

Jezelf warm houden is nochtans iets waarin wij, homo sapiens, al heel erg lang excelleren. Hoe absurd is het dat we nu, anno 2022, ook figuurlijk bibberend aan het winterseizoen beginnen omdat net dat hier nauwelijks lijkt te gaan lukken zonder failliet te gaan?

Temidden van zoveel ontreddering en terwijl ook het klimaatprobleem verder raast, trekken wij resoluut onze schuif met ‘opbeurend nieuws uit de wetenschap’ open.

Zo kan u met de vaststelling dat steeds meer bedreigde wilde dieren opnieuw hun opwachting maken in Europa dan wel de gasfactuur niet betalen, maar is het niet hoopgevend en hartverwarmend dat andere soorten zoals de bizon, de vale gier en de bever alvast glansrijk heropleven na dikke ellende?

Ook als het gaat over onze eigen gezondheid is er goed nieuws. Zoals verwacht stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen, maar vooralsnog voegt ‘het virus’ zich niet bij de huidige ongeziene cocktail van problemen.

En we krijgen steeds meer grip op twee andere grote sluipmoordenaars. ‘Onze’ befaamde Alzheimeronderzoeker Bart De Strooper noemt een nieuw medicijn een “een doorbraak” tegen die veel voorkomende sloper van de hersenen. Ook tegen malaria, een van de dodelijkste ziektes ter wereld, hebben vorsers een “extra potentieel wapen gevonden”.

Als klap op de vuurpijl -letterlijk- kondigt NASA aan dat het erin is geslaagd om, op een slordige elf miljoen kilometer hiervandaan, een supersonische kosmische kogel door een asteroïde te boren. Dat zou dit hemellichaam van baan moeten doen veranderen. Zo zouden we onze aardbol beschermen tegen inslaande ruimtestenen allerhande en dus het desastreuze scenario uit de film Don’t Look Up afwenden. De eerste stap naar meer planetaire veiligheid is nu gezet.

Dan kan opnieuw betaalbaar douchen en je huis verwarmen ook geen raketwetenschap zijn.

Warme groeten,

De wetenschapsredactie

