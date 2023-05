De chatbot van Snapchat doet zich voor als een vriendje van uw kind, en dat kan een probleem zijn

De nieuwe chatbot van snapchat, My AI, staat sinds kort in de app te pronken boven al je contacten. “Die chatbot stelt op eigen initiatief vragen en begint gesprekken. En je kan hem alleen maar verwijderen als je maandelijks betaalt”, zegt technologie-expert Jarno Duursma. Die vragen zijn niet altijd even neutraal of gepast. Zo vroeg de chatbot aan een minderjarige of die niet wilde afspreken in het park. Hij probeerde ook ‘geheimpjes’ te delen en onthulde zijn politieke voorkeur. Ouders reageren geschokt en vragen hun kinderen om niet met de bot te praten of Snapchat te verwijderen.

Geoffrey A. Fowler, columnist bij The Washington Post, ging na hoever hij kon gaan met de My AI. Fowler deed zich voor als een 15-jarige die de bot onder andere vroeg welk bier hij moest kopen, hoe hij de geur van weed kon verdoezelen en of de bot zijn essay wilde schrijven. De bot waarschuwde in sommige gevallen voor de minimumleeftijd van alcohol en de legaliteit van drugs, maar kwam toch steeds met antwoorden op de proppen.

Snapchat kwam snel in actie toen de eerste complicaties met de bot opdoken: je zult My AI niet snel meer naar een afspraakje in het park horen vragen. Maar net zoals met veel andere AI’s krijg je ook dit systeem niet waterdicht.

Verder kan je je afvragen of kinderen een geschikt testpubliek zijn om die AI slimmer te maken. Want dat zijn de meeste Snapchat-gebruikers: minderjarig. “Ik maak me vooral zorgen om kinderen die kwetsbaarder zijn”, zegt Duursma. “Denk aan kinderen die bij hun ouders niet terecht kunnen of gevoelig zijn voor verslaving.”

Hoewel Snapchat bij de eerste keer openen van de conversatie een kleine waarschuwing plaatst, blijft de grens tussen een echte persoon en een robot verder vaag. “Snapchat overschrijdt hiermee een morele grens”, vindt Duursma. “Ze doen iets met het gevoelsleven van kinderen om daar geld mee te verdienen.”

Die grens tussen persoon en robot vervaagt nog meer wanneer gebruikers de bot een naam kunnen geven en een eigen Bitmoji-figuurtje maken. “Snapchat is in staat om het duidelijker te maken dat het niet om een ‘echte’ vriend gaat, maar ze doen het niet.” Duursma ziet Snapchat niet snel de AI-functie aanpassen of verwijderen. “Het is voor hen een prachtige manier om nog meer persoonlijke gegevens bij kinderen los te weken. Als bedrijf zit je daar natuurlijk op te wachten.”

Dat het bedrijf gebruikers langer op de app wil houden is niet vergezocht: 99% van zijn inkomsten is uit advertenties. Hoe langer je op Snapchat blijft, hoe meer advertenties bekeken worden en hoe meer geld ze verdienen. “Ze veinzen vriendschap, conversatie en contact bij kinderen om hen uiteindelijk als toekomstige klant te kunnen manipuleren.”