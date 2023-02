De burger die zich geen warmtepomp kan veroorloven verdient geen kritiek, Big Oil wel

Journaliste Barbara Debusschere neemt tweewekelijks het nieuws over klimaat en wetenschap onder de loep. Hieronder kunt u zich inschrijven voor haar nieuwsbrief. Zo hoeft u niets te missen.

Dag lezer,

Soms is het blijkbaar tijd voor een kleine existentiële crisis. Neem nu de Nederlandse wetenschapsfilosoof Chris Julien die ons de dwingende vraag onder de neus duwt of we als klimaatverslaggever ‘nihilist of activist’ zullen zijn. Daar moeten wij toch even op kauwen.

En dan is er ook het onderzoek dat toont hoe meer dan de helft van het onderzoek in de milieuwetenschappen niet deugt omdat het onvoldoende is onderbouwd. Slik. Hier op de wetenschapsredactie vertrouwen we erop dat studies over pakweg de impact van chemische stoffen op onze gezondheid die in bekende vakbladen gepubliceerd staan ook kloppen. We hebben wel wat methodes om één en ander door te lichten voor we het u serveren, maar we hebben noch de tijd noch het talent om het hele studiewerk over te doen. Maar ook in andere wetenschappelijke takken, zoals de psychologie, is al vaker gebleken dat sommige wetenschappelijke publicaties rammelen.

Te midden van zoveel onzekerheid klampen we ons vast te aan de vermaarde wetenschapshistorica Naomi Oreskes, die vaststelt dat het aantal wetenschappelijke artikelen dat teruggetrokken moet worden 0,01 procent van alle publicaties vertegenwoordigt.

En we nemen ons voor extra hard op te letten, in het volle, hernieuwde besef dat de duivel toch altijd weer opmerkelijk vaak in de details zit. Dat illustreert nu ook een grote studie over de mondmaskers. Ja, we waren die beklemmende lapjes medische stof alweer vergeten, want het is al een jaar geleden dat we er afscheid van namen.

Wetenschappers zijn er wel nog mee bezig. Zo concludeert die nieuwe ‘maskerstudie’ nu dat ‘mondmaskers weinig tot geen verschil maken in de strijd tegen infectieziekten’. Opnieuw was het hier even naar adem happen. Hebben we dan al die tijd ‘voor niks’ de helft van ons gezicht bedekt? Hoewel dit een gedegen onderzoek is, luidt het antwoord op die vraag toch: nee. Want het blijkt zeer lastig om gedrag heel exact te meten. In het dagelijks leven van de 619.872 deelnemers stond niet permanent een vorser in witte jas te controleren of iemands masker op of onder de neus hing of nog in zijn of haar binnenzak stak. En wat mensen zelf beweren over hun gedrag in enquêtes achteraf is notoir onbetrouwbaar. Bovendien is deze studie in nog een paar opzichten beperkt. Het enige wat ze ons eigenlijk leert is dat er geen duidelijk effect is van een mondmaskerplicht of -aanbeveling, niet dat de maskers zelf geen nut hebben.

Ook mensen die met long covid worstelen kunnen de pandemie nog altijd niet in het verleden parkeren. De wetenschap weet nog niet precies hoe het komt dat zij maanden of soms langer slechts een schim van zichzelf zijn en een doeltreffende behandeling is er niet. Daar zien anderen een ‘business case’ in: ze bieden wanhopige patiënten wondertherapieën tegen een flinke prijs. In het beste geval geldt dan ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Maar volgens ons is het toch opletten geblazen met de wazige beloftes van bloedzuiger-of lasertherapie.

Veel meer tastbaar en overduidelijk blijft ondertussen het klimaatprobleem. Of het nu te weinig sneeuw is om nog aan wintersport te doen of te weinig regen om met een gondel door Venetië te varen of risottorijst en bloemen voor beroemde parfums te oogsten, de opwarming van de aarde is niet alleen wetenschappelijk omstandig aangetoond, ook de gevolgen worden met de dag concreter.

Bovendien is de oorzaak glashelder en zijn de grootste vervuilers bekend. Niet de burger die zich geen Tesla of warmtepomp kan veroorloven en dus nog in een benzine rijdt en met gast stookt verdient kritiek, wel the Big Oil, die enkele fossiele giganten, die “elke dag bewijzen hoe ze geen deel uitmaken van de oplossing maar een hardnekkig onderdeel van het probleem zijn” zoals Europarlementslid Kathleen Van Brempt schetst. Klimaatwetenschapper Katherine Hayhoe rekende uit dat zelfs wie 20 miljoen winst per jaar had gemaakt ‘sinds Jezus is geboren’, nog niet evenveel geld zou hebben vergaard als de winst die Shell in alleen al 2022 maakte. Nochtans blijven overheden nog altijd massaal publieke fondsen investeren in deze bedrijven. Burgers en ngo’s die het niet langer pikken en willen dat eindelijk de vervuiler eens betaalt spannen ondertussen steeds vaker rechtszaken aan tegen deze sleutelspelers en hun financiers, zoals in de rechtszaak van drie Franse ngo’s tegen BNP Paribas, dat ‘blanco cheques uitschrijft aan de fossiele brandstofbedrijven’.

Maar ook wie geen activist is en gewoon in de zetel hangt om naar tv te kijken kan iets betekenen in de pogingen om klimaat en natuur terug in evenwicht te krijgen. Zo blijkt dat wie naar de straffe natuurdocumentaire The Green Planet met David Attenborough kijkt duidelijk gebiologeerd raakt door de soorten die in de vijfdelige tv-reeks in de schijnwerpers staan. Dat konden de onderzoekers afleiden uit zoekopdrachten die kijkers nadien aan Google gaven. Inspiratie via dit soort programma’s kan de zogenaamde ‘plantbewustzijnskloof’ helpen dichten: het gat dat gaapt tussen de cruciale rol van planten en onze erkenning daarvan.

Het is pas dan, wanneer we de natuur omarmen als iets kostbaar en diep laten doordringen hoezeer onze levens, noden en activiteiten verbonden zijn met die van planten, dieren en hele ecosystemen, dat we doelstellingen om de biodiversiteit en het klimaat te redden halen, zegt Anne Larigauderie, chef Biodiversiteit bij de VN. “Dat een zeldzame kikkersoort uitsterft, lijkt ons leven niet te treffen”, stelt de Française. “Maar een ecosysteem is als een machine. Het biedt ons minder proper water, voedsel of propere lucht als je er een paar elementen uit haalt en stokt als je er nog meer elimineert. Zo groeien er zonder bestuivers onder andere geen koffie of cacao meer.”

Ook natuurkundige en kosmoloog Thomas Hertog (KU Leuven), die zich verdiept in de oorsprong van het universum, zegt op basis van dat duizelingwekkende onderzoek: “Laten we het hier niet verknallen.” Want samen met zijn iconische collega Stephen Hawking ontdekte hij dat het eigenlijk nog straffer is dat wij hier zijn dan we al dachten. “Ons universum zoals we dat kennen is in één uniek en extreem kort moment, dankzij enorm veel toeval ontstaan”, aldus Hertog. “En voor zover we weten, is er geen ander intelligent leven. Dus zelfs in een levensvatbaar heelal lijkt het erg kostbaar en fragiel.”

Contemplatieve groeten,

De wetenschapsredactie