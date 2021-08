De autopiloot van Tesla ziet veel over het hoofd, soms met rampzalige gevolgen

In de VS wordt na elf ernstige ongevallen met de autopilot nu onderzoek gedaan naar bepaalde Tesla-modellen. Het bedrijf verlangt ondertussen dat bestuurders te allen tijde de handen aan het stuur houden.

Op een heldere dag in mei 2016 reed een Tesla Model S op een snelweg in de Amerikaanse staat Florida iets harder dan toegestaan. De chauffeur gebruikte de ‘autopilot’, de geavanceerde cruisecontrol die Tesla een jaar eerder had geïntroduceerd. Verderop sloeg een tegemoetkomende vrachtwagen linksaf. Terwijl het gevaarte de weg overstak, kwam de Tesla snel dichterbij. De autopilot remde niet. Bij de klap die volgde, schoof de auto onder de aanhanger door. De chauffeur overleed.

Het was het eerste dodelijke ongeluk met de autopilot na opgeteld 209 miljoen afgelegde kilometers, zei Tesla. Statistisch gezien is dat niet slecht. “De autopilot noch de chauffeur zag de witte zijkant van de aanhanger tegen de helder verlichte lucht. Daarom werd de rem niet geactiveerd”, zei het Amerikaanse autobedrijf van Elon Musk ter verklaring van het ongeval. Het systeem is voor verbetering vatbaar, maar maakt het verkeer wel veiliger, vond Tesla. De autopilot ontzorgt de chauffeur.

Tesla botst op stilstaande politieauto

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) doet momenteel onderzoek naar de Tesla-modellen die tussen 2014 en 2021 zijn gemaakt. Aanleiding zijn elf ernstige ongelukken die sinds 2018 hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten en waarbij de chauffeurs de autopilot hadden ingeschakeld.

De meeste gebeurden in het donker en vaak waren er op de plaats van het ongeval knipperende lichten, een lichtgevend verkeersbord of oranje-witte verkeerspionnen. Mogelijk kunnen de slimme camera’s en sensoren van het rijhulpsysteem daar onvoldoende mee overweg. In maart botste een Tesla op een politieauto met zwaailichten die langs de weg stond vanwege een ander ongeluk. De autopilot en de chauffeur remden niet.

Een hele waslijst van externe factoren kan de prestaties van een (semi-)autonoom voertuig negatief beïnvloeden. Beeld AFP

Ook na dat allereerste ongeluk in Florida deed de NHTSA onderzoek naar Tesla en de autopilot. Het systeem deugde, er was geen technisch defect. De overheidsdienst merkte wel op dat de autopilot de volledige aandacht verlangt van de chauffeur: die moet altijd kunnen ingrijpen. Bij de ontwikkeling van de autopilot waren Tesla-technici zelf ook bezorgd dat chauffeurs afgeleid zouden raken, schreef NHTSA. Tesla verlangt daarom dat ze de handen aan het stuur houden. Naarmate het systeem slimmer en beter wordt, zullen gebruikers het meer vertrouwen, waardoor ze mogelijk minder goed opletten.

Waslijst aan zaken die de autopilot niet ziet

Laagstaande zon, vorst, gaten in de weg, schapen op de weg, tolpoortjes, laaghangende begroeiing, bezorgrobots, afwijkende verkeersborden, overstekende kinderen: de Amerikaanse wetenschapper Philip Koopman van de Carnegie Mellon University kwam twee jaar terug met een hele waslijst van factoren die de prestaties van een (semi-)autonoom voertuig negatief beïnvloeden. In 98 procent van de situaties kun je de handen van het stuur halen, zei hij, maar probeer als fabrikant die laatste 2 procent maar eens goed te krijgen. Dat is een hele opgave.

Vanuit het Amerikaanse Congres en veiligheidsorganisaties staat de NHTSA nu onder druk om strenger toezicht te houden op rijondersteunende systemen. Ook in China wordt Tesla geconfronteerd met strenger toezicht vanuit de overheid. Volgens staatspersbureau Xinhua moet Tesla meer doen om het vertrouwen van consumenten te winnen.

China vreest voor spionage

In juni vernieuwde Tesla in China de software van 300.000 auto’s, omdat er problemen waren met het rijhulpsysteem. De auto zou ineens kunnen versnellen. Ook maakte de Chinese overheid zich druk over de camera’s aan boord van de Tesla’s. Die houden de omgeving in de gaten, maar China vreest dat ze gebruikt worden voor spionage.

Omdat de Tesla-verkopen in China deze zomer tegenvallen, zoekt het bedrijf nu managers die de banden aanhalen met de Chinese autoriteiten en de reputatie bij consumenten kunnen oppoetsen.