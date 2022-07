Dat Instagram allergisch is voor vrouwentepels wisten we al. Maar nu worstelt het bedrijf met trans personen

Het ‘hooggerechtshof’ van moederbedrijf Meta bekijkt voor het eerst hoe Facebook en Instagram omgaan met naaktheid van trans personen. Want dat het bedrijf allergisch is voor vrouwentepels wisten we al, maar wat dan bij transgender personen?

Het gaat om twee foto’s van een Amerikaans koppel, van wie beiden zich identificeren als non-binair en transgender. Ze staan halfnaakt op de foto, maar bedekken hun tepels. Beide foto’s worden meermaals gerapporteerd voor onder meer ‘pornografie’ en ‘zelfverwonding’, door zowel het algoritme als door gebruikers. Na drie tot vier reviews door menselijke moderators worden de beelden offline gehaald.

Het koppel probeerde eerst verhaal te halen bij Meta zelf, maar kreeg het deksel op de neus. Vervolgens stapten ze naar de Oversight Board, ook wel het ‘hooggerechtshof’ van Meta genoemd. In 2019 door het toenmalige Facebook in het leven geroepen om beslissingen van het platform in vraag te stellen. Zoals: hoe passen trans lichamen in het naaktbeleid van Instagram?

In dat beleid lezen we nu dat onbedekte tepels van vrouwen niet toegelaten zijn op Instagram, mits enkele uitzonderingen. Borstvoeding bijvoorbeeld, maar ook ‘situaties in een medische of gezondheidscontext zoals een geslachtsaanpassende operatie’. Die zin zal essentieel blijken in het verdict van het ‘hooggerechtshof’. Want belangrijk detail: in beide foto’s werd er een geslachtsaanpassende operatie aangekondigd in de caption onder het beeld.

Mannentepels

Het is dus opmerkelijk dat deze beelden, met bedekte tepels, van personen die zich niet identificeren als vrouw niet toegelaten zijn. “Eigenlijk wil Instagram enkel tepels tonen die eruitzien als mannentepels, wat dat ook moge betekenen”, zegt Senne Misplon, expert gender- en seksuele diversiteit. “Het bedrijf zegt: we blijven je zien als vrouw, tot je voldoet aan een traditioneel mannenlichaam zoals wij dat zien.”

Senne Misplon is expert gender- en seksuele diversiteit en woordvoerder bij Wel Jong. Beeld Miette - rv

Eenzelfde kritiek is te horen bij verschillende Amerikaanse media, die de zaak in het oog houden. Zo getuigt een trans activist in Rolling Stone dat beelden van halfnaakte trans mannen zeer frequent worden verwijderd, of ze nu een geslachtsoperatie ondergingen of niet. “Dat zou geen verschil mogen maken. Veel cismannen hebben ook borsten.” Ook bij Belgische trans Instagrammers blijkt dat een probleem te zijn. “Wanneer die een foto publiceren wordt die vaak na een paar uur al gerapporteerd en offline gehaald”, vertelt Misplon.

“Dit beleid en deze zaak leggen de normen en conservatieve waarden van Meta bloot,” zegt Misplon, “maar het is ook een kans om zowel de algoritmes als de moderators van Instagram te herbekijken. Ook die zitten vol met ideeën en normen over wat wel en niet hoort. Nu zien we dat er een limiet bereikt is en dat die zich afvragen: ‘wat is een vrouwenborst?’”

‘Kleine vragen’

Cultuursocioloog Walter Weyns (Universiteit Antwerpen) is niet verrast door de zaak: “We zien steeds meer ogenschijnlijk kleine vraagstukken opduiken, zoals: ‘wat is het verschil tussen een mannen- en vrouwenborst’ of ‘kunnen we nog lachen met een mop van de Kampioenen?’”

Genoeg van die ‘kleine vragen’ leiden tot het conflict van grote waarden dat we vandaag zien, legt de socioloog uit. “Futiele dingen, waar we enkele jaren nog geen aandacht aan schonken, worden nu gezien als belangrijke thema’s.”

En dat zet mensen tegen elkaar op, zegt Weyns. “Het ene kleine incident volgt het andere op en uiteindelijk krijgt je de indruk dat de hele wereld aan het veranderen is. Alsof je een belangrijke strijd te voeren hebt; en dat geldt voor beide kanten.”

Het ‘hooggerechtshof’ ontvangt de komende twee weken nog reacties van het brede publiek over de zaak. Daarna zal het in beraad gaan en een lijst van aanbevelingen bezorgen aan Meta.