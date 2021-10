Controversieel Clearview heeft geen 3, maar 10 miljard foto’s in database

Het bedrijf verzamelt via Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en andere netwerken de profielfoto’s van de gebruikers, inclusief bijbehorende gegevens. Deze informatie kan vervolgens worden vergeleken met beelden van personen op bewakingscamera’s, zodat opsporingsinstanties weten welke persoon er achter schuilt. Volgens Ton-That is de pakkans een stuk groter geworden nu de database is gegroeid.

Clearview AI is controversieel omdat het onder andere in de Verenigde Staten de foto’s van social media-profielen gebruikt voor surveillancedoeleinden. Maar ook de Belgische politie zou de controversiële gezichtsherkenningssoftware in het verleden hebben gebruikt, net als 25 andere landen, schreef nieuwssite BuzzFeed in augustus 2020 nog.

Zowel de politie, de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst ontkende het gebruik of een samenwerking met Clearview AI toen stellig tegenover De Morgen. Volgens Frank Schueremans van het COC, het Controleorgaan op de Politionele Informatie, is het “vrij duidelijk dat Clearview niet voldoet aan de Belgische en Europese regels rond het verwerken van biometrische gegevens”, zei hij toen. “Als dit gebruikt wordt in een onderzoeksdossier, kunnen er vragen gesteld worden bij de rechtmatigheid waarop de informatie is verkregen.”