Computer kan nu syndroom via gezichtsscan herkennen: dat brengt een snellere diagnose dichterbij

Onderzoekers van het universitair medisch centrum Radboud in Nijmegen hebben voor een medische doorbraak gezorgd. Ze ontwikkelden een computermodel dat mede aan de hand van het gezicht van kinderen een ziektebeeld herkent. Ontwikkelingsstoornissen en syndromen als gevolg van een genetische afwijking kunnen zo sneller herkend worden.

“Voor ouders kan dit een enorme opluchting betekenen”, zegt onderzoeksleider en klinisch geneticus Bert de Vries. Vaak leven de vader en moeder van een kind lange tijd in onzekerheid over waarom hun kind een verstandelijke beperking heeft. Deze vondst brengt een snellere diagnose dichterbij.

Twee à drie procent van de kinderen wordt geboren met een verstandelijke beperking. Tel daarbij nog de personen met een vorm van autisme en je zit op meer dan 5 procent van de bevolking. Maar er zijn duizenden verschillende genetische afwijkingen die daarvan de oorzaak kunnen zijn en elke genetische variatie zou voor een specifieke afwijking kunnen zorgen.

Verstandelijke beperking

Ontwikkelingsstoornissen als gevolg van een genetische afwijking hebben niet alleen tot gevolg dat kinderen een lichte of matige verstandelijke beperking hebben, ook fysiek kent elk syndroom vaak specifieke lichamelijke afwijkingen. Zodra eenmaal de diagnose gesteld is, kunnen artsen daar alerter voor zijn.

“Als je eenmaal zeker weet dat een kind een bepaald syndroom heeft en dat daarbij vaker hart- of nierproblemen voorkomen, dan kun je daar beter op controleren”, legt De Vries uit. “En als bij een bepaald syndroom epilepsie gebruikelijk is, dan probeer je die aanvallen na de diagnose eerder te behandelen.”

“Iedereen is wel in staat om kinderen met het syndroom van Down te herkennen. Onderling lijken zij meer op elkaar dan op broertjes of zusjes. Maar er zijn talloze andere zeldzame stoornissen die veel minder vaak voorkomen. Daarom blijft voor velen de verlossende diagnose vaak uit.”

Kleine kans

De diagnose in een vroeg stadium kennen, levert nog meer voordelen op. Van zodra zeker is dat de genetische afwijking toevallig gebeurd is, hoeven ouders zich bijvoorbeeld geen zorgen meer te maken dat een volgend kind hetzelfde probleem krijgt. “Genetische afwijkingen zijn een deel van de natuur. Ze komen nu eenmaal voor. Tegelijkertijd is de kans dat het bij een tweede kind opnieuw gebeurt bijzonder klein.”

Een ontwikkelingsstoornis gaat vaak gepaard met andere lichamelijke kenmerken, zoals hart- of nierafwijkingen en ook bijzonderheden in het gelaat. De onderzoekers schakelden de afdeling Artificiële Intelligentie van de Radboud Universiteit in om op basis van deze gegevens een zelflerend algoritme de syndromen te laten herkennen.

Verbazingwekkend

“We gaven de computer de opdracht om veertig verschillende syndromen te herkennen op basis van het gezicht en het medische dossier. Dat lukte in 37 gevallen, verbazingwekkend goed dus”, zegt Lex Dingemans die als promovendus betrokken is bij het project. Bovendien helpt het algoritme het verband te leggen met specifieke genetische afwijkingen.

De medische doorbraak maakt de wereld een stukje kleiner. Een kind uit het Australische Adelaide kan bijvoorbeeld makkelijker vergeleken worden met iemand met vergelijkbare afwijkingen uit Antwerpen. Voor het begrip en de diagnose van stoornissen die zo zeldzaam zijn, is dat belangrijk. “Er komen nog steeds nieuwe syndromen bij. Soms zijn er wereldwijd maar enkele tientallen gevallen bekend”, aldus De Vries.

Opluchting

Ook als patiënt kunnen kinderen zo beter behandeld worden. Het helpt bijvoorbeeld om hartproblemen sneller op te sporen en in de gaten te houden.

De opluchting die zo’n diagnose bij ouders teweegbrengt, mag niet onderschat worden. “Familieleden leven vaak vele jaren in onzekerheid. En moeders kwellen zichzelf soms met de vraag of ze iets fouts deden tijdens de zwangerschap. Maar dat is niet het geval, het gebeurt gewoon.”

Die duidelijkheid komt nu soms pas na vele jaren. “We hebben onlangs nog een syndroom vastgesteld bij een kind dat we vijftien jaar geleden voor het eerst onderzochten. Ook na zoveel jaar gaf dit duidelijkheid en heel veel rust voor de ouders en overige familieleden”, besluit De Vries.