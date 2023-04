Chihuahua Pearl, 9,14 centimeter groot, gekroond tot kleinste hond ter wereld

Er is een nieuw record verbroken: Pearl de chihuahua uit de Amerikaanse staat Florida is officieel de kleinste levende hond op aarde. Al is het diertje nauwelijks nog een hond te noemen. Met haar 9,14 ­centimeter in hoogte en haar 12,7 centimeter in lengte is ze de helft kleiner dan de gemiddelde rat.

Om zeker te zijn van haar lengte werd Pearl maar liefst drie keer gemeten, telkens met korte tussenpozen om nauwkeurigheid te garanderen. Bij haar geboorte woog ze amper 28 gram en paste ze in een theelepeltje. Vandaag weegt ze nog steeds minder dan de helft van het normale gewicht van een chihuahua.

De kleine hond werd voor het eerst aan de wereld getoond in de Italiaanse talentenshow Lo show dei record. Daar liet Pearl haar kleine lichaampje zien aan het grote publiek. Ook de kleinste vrouw ter wereld – de 62,8 centimeter grote Jyoti Amge, waar Pearl maar liefst zeven keer in past – en een man met een bijzonder talent – om binnen de 30 seconden de meeste ananassen te halveren die op hoofden geplaatst zijn – waren van de partij.

Volgens Vanesa Semler, haar baasje, showt ze met alle plezier. “Pearl is de kleinste van mijn drie honden, maar ze heeft zonder enige twijfel de grootste persoonlijkheid”, vertelde Semler aan Guinness World Records. Tijdens de show werd Pearl in een roze mandje in de vorm van een paasei op het podium gehaald. Onder luid applaus keek de chihuahua rustig over het publiek. “Ze is een diva”, voegt Semler toe. De hond leek redelijk onaangedaan over het hele gebeuren en schijnt ook niet hetzelfde temperament te hebben als dat van gewone chihuahua’s, die vaak vol pit en energie zitten of angstig kunnen overkomen bij vreemden. Daar heeft Pearl geen last van.

De recordhouder heeft haar lichaamsbouw van geen vreemde. Ze neemt de titel van haar tante over. De chihuahua Miracle Milly, ook van Vanesa Semler, kwam een luttele 5 millimeter boven haar nichtje uit. Miracle Milly had iets meer last van haar grootte en moest in haar eerste levensjaar intensief verzorgd worden door haar baasje. Omdat haar mondje zo klein was, kon de moeder haar niet zogen en moest Semler haar voeden met een oogdruppelaar. Kort na de geboorte van Pearl in 2020 overleed Miracle Milly. Ze werd maar liefst negen jaar oud.

Toch is noch Milly, noch Pearl de kleinste hond aller tijden. Die titel is voor de dwerg-york­shire­ter­riër van Arthur Marples uit het Verenigd Koninkrijk. De hond leefde tot 1945, toen hij net voor zijn tweede verjaardag stierf. De terriër had de grootte van een vuist en staand kwam hij niet boven de 7,5 centimeter uit. Vorig jaar werd Zeus tot grootste levende hond op aarde gekroond. Hij is een Deense dog van maar liefst 1,04 meter hoog. Er zouden zo’n elf Pearls op elkaar gestapeld moeten worden om aan die hoogte te komen.