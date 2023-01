ChatGPT, vloek of zegen voor de mensheid? Dit is wat we nu over de tool weten

ChatGPT produceert (bijna) foutloze teksten: is het nu gedaan met schrijven?

Voor wie het in Keulen hoort donderen: sinds eind vorig jaar kan iedereen aan de slag met ChatGPT. Die tekstgenerator van OpenAI, dat eerder al stuntte met beeldgenerator Dall-E, beantwoordt al uw mogelijke vragen over eender welk onderwerp. Of u nu wil weten wat er op 11 juli 1302 is gebeurd, een recept voor een appeltaart zoekt, een boekbespreking voor school zoekt of zelfs fouten in een programmeercode wil zoeken, ChatGPT levert het u in vingerknip.

“Het is een bijzonder indrukwekkend staaltje technologie, dat echter heel wat vragen opwerpt”, schreven we in december in ons allereerste stuk over ChatGPT. “Van journalisten, die zich afvragen of de krant zich binnenkort automatisch zal vullen. Van professoren, die voortaan ook AI-controle op papers moeten doorvoeren. Van auteurs, die hun ambacht geautomatiseerd zien worden.”

Vragen die begrijpelijk, maar niet helemaal ter zake zijn, zeggen experts.

In deze beroepen is ChatGPT ondertussen meer dan een leuke grap: ‘Voor routineklussen is het een zegen’

En hoewel ChatGPT nog niet zo lang bestaat, gebruiken bedrijven het programma al volop, ook bij ons. “We laten een copywriter een digitale advertentie schrijven en vragen dan ChatGPT om meerdere versies te maken”, vertelde Ruben Ceuppens, hoofd digitale strategie bij reclamebureau Dallas, vrijdag in De Morgen. “Die versies kunnen we dan meteen online testen, op Facebook of Google, om te zien welke de gebruiker vaker aanklikt. De truc is weten welke vragen je moet stellen.”

Lees hier het volledige artikel.

Wij vroegen het AI-programma Dall-E om ons beelden te bezorgen van ‘leerkrachten die ChatGPT in de klas gebruiken’. Aan u om het resultaat te beoordelen. Beeld RV

Microsoft steekt miljarden in bedrijf achter ChatGPT

Dat ChatGPT veel meer is dan een leuk speeltje, toont ook de interesse van tech-gigant Microsoft. Dat kondigde vorige week aan liefst 10 miljard dollar in het programma te investeren. Microsoft wil met de investering van 10 miljard dollar (zo’n 9,2 miljard euro) concurrenten Amazon, Facebook-moederbedrijf Meta en Google-moeder Alphabet voorblijven als het gaat om kunstmatige intelligentie, waarvoor de verwachting is dat er een grote toekomst voor is weggelegd.

Bespaar tijd en bereid je voor op een sollicitatiegesprek: zo gebruik je ChatGPT

Hoe je zelf ChatGPT kan gebruiken en er tijd mee kan besparen, vertellen we in dit artikel. Denk aan een slimme schrijfassistent, kennisoverdracht of voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Al blijft ook hier de waarschuwing: let op met fouten. Op wiskundige vraagstukken geeft ChatGPT bijvoorbeeld vaak het intuïtieve, maar verkeerde antwoord.

Lees hier het volledige artikel.

Beeld Timon Vader

Vlaams onderwijs beraadt zich over chatbot die huiswerk maakt: ‘De toekomst van professioneel schrijven’

De vrees dat met name leerlingen en studenten ChatGPT volop zullen gaan inzetten voor hun schoolwerk is groot op scholen en universiteiten. Leerlingen van publieke scholen in New York mogen ChatGPT bijvoorbeeld niet langer gebruiken. Ook in Australië willen universiteiten hun examens weer vaker met pen en papier laten afleggen.

In eigen land gaat het zo ver nog niet. Het Vlaamse onderwijs beraadt zich bijvoorbeeld over de tool, al pleiten experts ervoor om ChatGPT te omarmen. “Voor wiskundigen is het heel interessant om te achterhalen waar de redenering van zo’n systeem misloopt. Daar kan je zelf ook veel uit leren”, zegt professor en hoofd van de onderzoeksgroep Digital Mathematics Ann Dooms (VUB).

Jawel, ChatGPT en vergelijkbare op kunstmatige intelligentie gestoelde tools kunnen van nut zijn in het onderwijs

Ook volgens Zeynep Tufekci, columnist bij The New York Times, kunnen ChatGPT en andere tools van nut zijn in het onderwijs. “Je kunt de leerlingen een moeilijke opdracht geven en toestaan dat ze in hun onderzoek kunstmatige intelligentie gebruiken”, schrijft ze in een opiniestuk.

“Daarna kunnen ze op school, begeleid door een leerkracht, de betrouwbaarheid van het resultaat verifiëren om dan hun verhandeling te schrijven. Dat zal de kwaliteit en de complexiteit van hun redenering verbeteren.”

Nee, artificiële intelligentie en ChatGPT vormen geen terminatorachtige bedreiging

Hannes Cools, postdoctoraal onderzoeker aan het AI, Media, and Democracy Lab aan de Universiteit van Amsterdam en gastprofessor aan de KU Leuven, vindt eveneens dat het discours rond ChatGPT en bij uitbreiding artificiële intelligentie veel te utopisch of dystopisch omschreven wordt.

“Of we zullen nooit meer moeten werken óf we zullen onze job verliezen. Het narratief over ChatGPT moet worden bijgesteld”, betoogt hij in een opiniestuk.

Beeld rv

Lieven Scheire mixt humor met wetenschap in voorstelling over AI: ‘Wij mensen hebben ook veel van domme duiven’

Nog iemand die ChatGPT en AI met bijzondere interesse volgt, is Vlaanderens bekendste wetenschapskomiek Lieven Scheire. De sympathieke presentator van Scheire en de schepping, wetenschapsduider uit de Code van Coppens en eerste burger van podcast Nerdland gaat dezer dagen de baan op met zijn nieuwe voorstelling Artificiële Intelligentie.

“Er werd lang gezegd dat creatieve sectoren het langst buiten schot zouden blijven, maar als je ziet wat Dall-E klaarspeelt, ben ik er niet meer zo zeker van.”

Lieven Scheire. Beeld Damon De Backer

Google is al meer dan 20 jaar de belangrijkste toegangspoort tot het internet. Nu kondigt het bedrijf ‘code rood’ af door een nieuwe bedreiging

Het bedrijf dat de stijgende populariteit van ChatGPT wel met lede ogen aanziet, is Google. De vrees leeft namelijk dat het programma Google overbodig zal maken, aangezien ChatGPT informatie kan aanbieden in duidelijke, eenvoudige zinnen, in plaats van een lijst met internetlinks. Hij kan concepten uitleggen op een manier die mensen gemakkelijk kunnen begrijpen. Hij kan zelfs vanuit het niets ideeën genereren, waaronder bedrijfsstrategieën, suggesties voor kerstcadeaus, blogonderwerpen en vakantieplannen.

Allemaal zaken die Google op dit moment niet kan. En daar maakt het bedrijf zich grote zorgen over.