Britse wiskundige Kit Yates: ‘Dat succes gemakkelijk is, als we maar hard werken, is een valse indruk’

Van pandemie en oorlog tot beurs en terreur: wiskunde helpt ons de wereld te begrijpen. De Britse professor Kit Yates schreef een helder, toegankelijk boek over inzichten die vaak tegen onze intuïtie ingaan. ‘We zien vaak alleen de successen, niet de mislukkingen.’

Het lijkt bovennatuurlijk, maar het is iets heel gewoons. Af en toe droomt iemand op deze planeet dat – pakweg – de hond wordt overreden door een auto, en de volgende dag wordt haar hond, jawel, overreden. Het rare is niet dat die zogenaamd ‘voorspellende dromen’ voorkomen, het zou veel merkwaardiger zijn mochten ze helemaal nóóit voorkomen. “Het is een onwaarschijnlijke gebeurtenis”, zegt de Britse wiskundige Kit Yates. “En als het jou overkomt, denk je natuurlijk dat er iets bijzonders aan de hand is. Maar miljarden mensen hebben elke nacht vele dromen, en er gebeuren elke dag onvoorstelbaar veel dingen. Dan zie je de wet van de grote getallen: als er genoeg mogelijkheden zijn, zullen zelfs extreem onwaarschijnlijke dingen toch gebeuren. Al speelt hier vermoedelijk ook psychologie mee. Het kan dat je vaag droomde over een ongeval, dat daarna je hond wordt overreden, en dat je geest de hond – met terugwerkende kracht – een rol laat spelen in die droom. Was het een echte droom? Of werd hij later ingevuld?”

In zijn nieuwe boek How to Expect the Unexpected vertelt Yates, die verbonden is aan de universiteit van Bath, een verhaal dat hij zelf meemaakte. Een vriend was The New York Trilogy van Paul Auster aan het lezen, en in het boek zat een bladwijzer met daarop de lettercombinatie ‘P AUST’ – dus ‘p’, dan spatie, dan ‘aust’. Dat leek speciaal gekozen bij de auteur, maar dat was niet zo: het was een treinticket dat de vriend had gebruikt om naar Paris Austerlitz te sporen – toeval, dus. “Ik dacht eerst dat hij een grap maakte”, zegt Yates. “Maar dat was niet zo, die letters waren pas op het ticket gedrukt door de conducteur. Hij kon het niet gepland hebben, was er zich niet van bewust. Je kunt zoiets spooky vinden, maar het is dus logisch dat zulke dingen af en toe gebeuren.”

Beeld Joe Hart

Er zijn veel auteurs die helder schrijven over het verband tussen wiskunde en de wereld om ons heen. Bij ons Ann Dooms, professor aan de VUB, en internationaal de Amerikaan John Allen Paulos en de Brit Ian Stewart. Yates voegt zich met zijn werk bij de auteurs die wiskunde prachtig en boeiend tot leven kunnen brengen.

“We zijn geëvolueerd om te denken dat alles betekenis heeft”, zegt hij over die neiging om toevallige gebeurtenissen een magische dimensie toe te kennen. “Het was belangrijk voor onze voorouders om snel gezichten te herkennen, bijvoorbeeld. Nu zien we zelfs gezichten waar ze niet zijn: in wolken of in golven. Sommigen zien het gezicht van Jezus op een stuk toast en denken dat God ons een boodschap stuurt.”

In maart 2020 was hij halfweg met dit boek en drukte hij de pauzetoets in. “De pandemie sloeg toe en ik besefte dat er nood was aan iemand die het brede publiek op een degelijke, toegankelijke manier kon informeren over de wiskundige aspecten van het beleid. Als je wilt dat mensen strenge maatregelen aanvaarden op basis van wiskundige modellen, dan moet je uitleggen hoe die modellen werken. En mijn expertise is wiskundige biologie.”

De pandemie illustreert een boodschap van uw boek: dingen kunnen plots fundamenteel veranderen.

“Absoluut. Ik schrijf onder meer over wat we de normalcy bias noemen, de overtuiging die we allemaal hebben dat de dingen min of meer normaal zullen blijven of evolueren op een trage manier. Dat denken we. Daarom stapten velen op de Titanic niet in de reddingssloep, daarom willen veel mensen hun huis niet verlaten als de overheid hen daartoe verplicht omdat er een orkaan op komst is. We hebben het moeilijk om te geloven dat de wereld van het ene moment op het andere helemaal kan veranderen.”

Terwijl een exponentiële curve ineens kan omhoogschieten.

“Het woord ‘exponentieel’ wordt vaak gebruikt als men gewoon ‘heel groot’ of ‘heel snel’ bedoelt, maar het is iets bijzonders: iets groeit exponentieel als het groeit in proportie tot de afmetingen die het heeft: hoe groter iets is, hoe sneller het groeit. Bij het begin van de pandemie zagen veel politici dat niet, omdat er nog maar een paar besmettingen waren.”

Iets vergelijkbaars dreigt te gebeuren met het klimaat.

“Klimaatopwarming is ook een non-lineair proces, dat niet in een rechte lijn evolueert, maar ineens heel snel kan gaan. Een van de feedbackloops is die van het smeltende ijs. IJs weerkaatst het zonlicht. Stijgende temperatuur doet het ijs smelten, waardoor er minder zonlicht weerkaatst, waardoor de temperatuur stijgt, enzovoorts.”

U schrijft dat de meeste apocalyptische voorspellingen nooit zijn uitgekomen.

“Dan heb ik het vooral over religieuze voorspellingen van het einde der tijden. Die hebben geen enkele wetenschappelijke basis. Klimaatopwarming is niet apocalyptisch in de zin dat het de hele mensheid van de planeet zal vegen, maar er zullen veel mensen sterven. En die boodschap is wel wetenschappelijk gefundeerd.”

Beeld Joe Hart

De beroemde bioloog Paul Ehrlich voorspelde eind jaren 60 totale overbevolking en zware hongersnoden. Waarom zat hij er zo naast?

“Hij kan geloven dat zijn waarschuwing ons tot actie heeft aangezet, en zo de rampen heeft voorkomen. Maar hij hield geen rekening met de groene revolutie: dankzij onder meer het gebruik van kunstmest is er meer voedsel. Als mensen nu honger lijden, komt dat door de slechte verdeling van voedsel, door oorlog, of omdat dictators mensen laten verhongeren. Overbevolking werd vermeden dankzij onder meer betere toegang tot anticonceptie.”

Over oorlog schrijft u ook. Onder meer over de madman theory, die zegt dat het soms slim is om te doen alsof je gek bent.

“Rationeel gedrag is voorspelbaar. Doen alsof je gek bent, is een truc om de tegenstander te overtuigen dat je onvoorspelbaar bent. Dat maakt de tegenstander bang. Het is mogelijk dat de Amerikaanse president Richard Nixon dat deed toen hij in 1969 vliegtuigen langs de grens met de Sovjet-Unie liet scheren. Dat leek de Sovjets bang te maken, ze vroegen om overleg. Maar Nixon realiseerde zich niet dat de spanning tussen China en de Sovjet-Unie opliep en dat zijn actie kon worden gezien als rationele steun voor China. Gelukkig bleven de Sovjets kalm.”

De wapenwedloop was rationeel, schrijft u.

“Een tak van de wiskunde is de speltheorie, die onder meer in kaart brengt wat de beste manier is om conflicten op te lossen in het belang van iedereen. En die theorie voorspelt dat de Koude Oorlog stabiel zou gebleven zijn. Als één druk op de knop alles vernietigt, inclusief jezelf, is het niet rationeel om een kernoorlog te beginnen. Als de kosten van het gebruik van wapens oneindig zijn, kun je ervan uitgaan dat niemand ze gebruikt.”

Wil Poetin ons laten geloven dat hij gek is?

“Ik ben geen expert in geopolitiek. Wat wel duidelijk is: Poetin heeft niet alleen gedreigd met een invasie van Oekraïne, hij heeft het gedaan. Zijn beslissingen zijn raadselachtig, en hij is niet voorspelbaar. Maar of hij de madman theory gebruikt, kan ik niet inschatten.”

Pandemie en oorlog hebben de beurzen in beweging gebracht. Ook daarover hebt u het, onder meer over het advies dat je moet kopen als een aandeel laag staat en moet verkopen als het hoog staat. Zo simpel is het niet, volgens u.

“Als het zo makkelijk was, zou iedereen het doen. Het probleem van de beurs is: hoe weet je of een aandeel laag staat? Als het licht begint te stijgen, kun je veronderstellen dat het laag staat en begint te klimmen. Je zou dan dus kunnen kopen. Het probleem is dat het mogelijk is dat de stijging stopt op het moment dat je koopt, en dat je dus de trein gemist hebt. Hetzelfde geldt voor de neiging om te verkopen als iets licht begint te dalen, omdat het je kan doen geloven dat een aandeel een piek bereikt heeft.”

Wat is dan uw beleggingsadvies?

“Investeren in een gespreide portfolio, en die gedurende lange tijd vasthouden.”

Van mening veranderen kun je het best stapje voor stapje doen, schrijft u. Dat is gebaseerd op de inzichten van de 18de-eeuwse wiskundige Thomas Bayes.

“Als je club een topspits koopt, en hij scoort niet tijdens de eerste wedstrijd, hoef je hem niet meteen af te schrijven als een slechte aankoop. Je moet niet alles wat je over hem wist, meteen weggooien. Maar als hij een jaar niet scoort, mag je niet blijven zeggen dat hij top is. Om te vermijden dat je een flipflop moet maken, kun je het best regelmatig je mening updaten.”

Wiskunde is vaak contra-intuïtief. U hebt het onder meer over zelfvervullende voorspellingen. Die over roddelen vond ik bijna aangrijpend.

“Je kunt ten onrechte het gevoel hebben dat collega’s over je roddelen. Maar doordat je dat denkt, ga je je raar gedragen – je probeert hen bijvoorbeeld af te luisteren. Dat gedrag kan er juist toe leiden dat men over je gaat roddelen.”

Even contra-intuïtief zijn boemerangs: maatregelen die zich tegen ons keren.

“Ik beschrijf een paar voorbeelden van perverse incentives, bekend uit de geschiedenis. Toen de Britten in India geld gaven voor elke cobra omdat er een cobraplaag heerste, was het resultaat: meer cobra’s. Mensen begonnen ze te kweken voor de opbrengst. Hetzelfde maakten de Britten mee toen ze in Afghanistan de opiumteelt wilden stoppen door geld uit te loven voor elke hectare die werd afgebrand: Afghanen begonnen eerst nog massaal te planten en te oogsten, en dan pas te verbranden. Er was meer opium dan ooit.”

U hebt het ook over de aanslagen van 9/11. Doordat we achteraf veel te weten kwamen over de voorbereiding daarvan, ontstond de indruk dat we die hadden kunnen voorkomen. Maar dat klopt niet, denkt u?

“Achteraf bekeken is het makkelijk om dat te zeggen. Maar als de signalen zo duidelijk waren, waarom heeft niemand ze dan op het moment zelf gezien? Het is waarschijnlijker dat de aanslag van 9/11 door het net glipte. We hadden allerlei ingrijpende maatregelen kunnen nemen op luchthavens, maar mensen zouden dat niet aanvaard hebben. Vergeet ook niet dat er veel is dat we niet weten. Er zijn veel aanslagen die men heeft voorkomen. Maar daar lezen we niets over. Het is een voorbeeld van de zogenaamde survivorship bias.”

Wie of wat overleeft of slaagt, valt op. Terwijl wat mislukt, onbekend blijft.

“Precies.”

Beeld Joe Hart

De Amerikaans-Libanese auteur Nassim Nicholas Taleb zegt dat je beter tandarts kunt worden dan sf-schrijver. Vrijwel alle tandartsen verdienen goed hun brood, de meeste sf-schrijvers blijven in armoede en anonimiteit hangen.

“Maar succesvolle schrijvers krijgen veel aandacht. En van de schrijvers die mislukt zijn en dan maar tandarts werden, horen we niets. (lacht) We zien vaak alleen de successen, niet de mislukkingen: zo ontstaat de valse indruk dat succes gemakkelijk is, als we maar hard werken. Terwijl er veel geluk mee gemoeid is.”

Dat geldt ook voor ondernemers. Van de duizend ondernemers met talent die heel hard werken, wordt er maar eentje schatrijk.

“Helemaal juist. Daarom is het niet altijd goed om te blijven doorzetten in de overtuiging dat je het ook zult maken. Soms is het goed om te stoppen. De survivorship bias zagen we ook bij de octopus die acht voetbaluitslagen op een rij correct had voorspeld. Puur toeval, uiteraard. Alleen díé octopus werd wereldberoemd, al die andere dieren waarmee men hetzelfde had geprobeerd, maar zonder succes: daar hebben we niets van vernomen.”

U schrijft ook over de chaostheorie. Daarover bestaat de boutade dat een vlinder in China een orkaan in Amerika kan veroorzaken. Maar dat is niet juist, natuurlijk.

“Nee, dat is een verkeerde lezing van wat de wiskundige Edward Lorenz, die het concept introduceerde, bedoelde. Van de vleugelslag van een vlinder is na een paar centimeter niets meer te merken. Een vlinder in China kan dus geen orkaan in Amerika veroorzaken. Wel kan een kleine wijziging in de begintoestand van een dynamisch systeem een heel ander resultaat opleveren. Dat was het punt van Lorenz. Daarom is het zo moeilijk om het weer te voorspellen. Na een dag of zeven beginnen de modellen sterk uiteen te lopen.”

Tot slot: hoe kijkt u naar artificiële intelligentie? U snijdt het even aan in uw boek, maar velen pleiten voor een pauze in het onderzoek, vanwege het mogelijke gevaar.

“Ik ben geen expert in AI, maar het heeft zeker veel potentieel, bijvoorbeeld bij medische diagnoses. We moeten ernaar streven dat AI geen jobs afpakt, maar helpt bij het uitvoeren van jobs. Over de tech bros die een pauze willen, ben ik cynisch. Ik denk dat ze zich zorgen maken over de concurrentie, en op de achtergrond willen bijbenen om straks niet de verliezer te zijn. Ik geloof in de kracht van AI, ook bij creatieve processen. (lacht) Ik ben alleen maar bezorgd dat AI ooit populaire wetenschapsboeken schrijft.”

Kit Yates, How to Expect the Unexpected, Quercus, 448 blz., 27,99 euro