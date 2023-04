Brengt Starship van SpaceX ook mensen naar Mars? ‘Ze lopen straks niet één, maar twee generaties voor op de rest’

De Starship moest maandagmiddag voor het eerst de ruimte ingaan, maar dat was zonder een bevroren drukventiel gerekend. Het voertuig van SpaceX belooft de ruimtevaartmarkt overhoop te halen én mensen naar de maan en Mars te brengen. ‘SpaceX loopt straks niet één, maar twee generaties voor op de rest.’

Al bij het eerste filmpje op de officiële Starship-pagina van ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk duikt hij op: onze okerrode buurplaneet Mars. Terwijl de begeleidende muziek in de video wisselt van introspectief naar heroïsch, arriveert het ruimteschip boven toekomstige woestijnvlakten, gevuld met lichtgevende landingsplatforms en een futuristische stad onder een doorzichtige koepel.

Ziedaar de droom die Musk heeft voor zijn Starship. Dat is overigens zowel de naam die men hanteert voor de gehele raket, inclusief de herbruikbare onderste trap die nodig is om het aardse te verlaten, als voor het bovenste deel dat straks zelfstandig door de kosmos moet vliegen en dat kan landen en opstijgen van locaties als de maan en Mars.

Het ruimteschip kent een futuristisch ontwerp dat tegelijk ook historie uitademt. Het oogt als een mengelmoes van de oude Space Shuttles van NASA en iets dat je in de jaren zestig op het omslag van een sciencefictionboek had kunnen treffen. Toch is Starship, als het althans zijn eerste tests in de ruimte tot een goed einde brengt, verre van fictief. Het wordt de grootste en krachtigste raket die de mensheid ooit heeft gebouwd, met een laadvermogen dat dat van alle bestaande raketten overtreft. Starship neemt straks een lading van maximaal zo’n 150.000 kilogram mee. Ter vergelijking: maanraket SLS van NASA, op dit moment de krachtigste raket ter wereld, kan ‘slechts’ 95.000 kilogram naar de ruimte torsen.

Het eerste testmodel van Starship. Het voertuig moet de krachtigste raket ter wereld worden. Beeld SpaceX

Satellietzwerm

Volgens SpaceX is al dat laadvermogen straks nodig voor de eigen strategische doelstellingen, die zich overigens dichter bij de aarde afspelen dan de zwierige bedrijfsdromen van Mars suggereren. Starship is namelijk nodig voor de volgende stap in het Starlink-project, de satellietenzwerm waarmee het bedrijf overal toegang tot internet wil kunnen verkopen. De satellieten van de volgende generatie Starlink zijn zo’n 7 meter lang en half zo breed en wegen in totaal een grove 1.200 kilogram. Dat maakt ze te groot voor de bestaande Falcon 9-raket van SpaceX.

‘Musk heeft toegegeven dat Starship daarom noodzakelijk is voor SpaceX’, zegt ruimtevaartingenieur Erik Laan, die onder meer werkt voor onderaannemers van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). ‘Van het businessplan blijft weinig over, mocht Starship mislukken.’

Toch zal Starship bij succes niet lang aan een baan rond de aarde gebonden zijn. Nu al heeft SpaceX de opdracht op zak van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA om een versie van Starship te gebruiken bij het vervoer van mensen naar de maan. Dat zal gebeuren tijdens missie Artemis 3, waarbij de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur voet gaan zetten op het grijze gruis van het maanoppervlak. Die missie staat op z’n vroegst gepland in 2025, al verwacht eigenlijk niemand dat NASA die deadline haalt. Ergens voor het eind van dit decennium ligt meer voor de hand.

Ruimteschip Starship. Ergens in maart zou het voertuig volgens Elon Musk zijn eerste kosmische testvlucht moeten maken. Beeld SpaceX

Het lanceren van de bemanning vanaf de aarde gebeurt bij Artemis 3 overigens nog wel met de SLS, de maanraket die NASA speciaal voor die maanmissies ontwikkelde. In de ruimte moet de bemanning vervolgens de overstap maken naar Starship. Vanwege het gekozen missieontwerp is zo’n aanpak met twee lanceringen vanaf de aarde het meest efficiënt.

Drastisch goedkoper

‘Maar als Starship goed werkt, denk ik dat SLS snel is uitgespeeld’, zegt Laan. ‘SLS kost ruim 2 miljard euro om te lanceren, dat moet straks naar 1 miljard. Omdat Starship straks delen kan hergebruiken, liggen die kosten drastisch lager, rond de 100 miljoen, is de verwachting. Het zou mij daarom zelfs niet verbazen als ze straks bij Artemis 3 alleen nog maar met Starship gaan werken en de SLS-raket dan al definitief met pensioen gaat.’

Sowieso is het kostenplaatje van Starship erg interessant, vindt Laan. ‘Met Falcon 9 was lanceren naar de ruimte al een factor tien goedkoper dan met bijvoorbeeld de Space Shuttle.’ Reden is dat de onderste rakettrap van de Falcon 9 kan worden hergebruikt. Bij Starship hoopt SpaceX zelfs dat beide delen – de onderste trap én de Starship zelf – opnieuw kunnen worden gebruikt.

‘Als dat lukt zijn ze straks niet één, maar twee generaties verder dan de rest’, zegt Jeroen Glazener van de Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO. ‘Hier in Europa zijn we met de Ariane-raketten nog bezig om überhaupt één deel herbruikbaar te krijgen.’

Bovendien zal de kostprijs van lanceringen dan nog verder dalen. ‘Als Starship beide delen gaat hergebruiken, denk ik dat die kostprijs per kilogram nog eens een factor tien afneemt’, zegt Laan. ‘Dat is revolutionair. Maar pas op: ze hebben straks een monopolie met deze raket. Wat ze werkelijk gaan vragen, is nog maar afwachten.’

Strategisch onafhankelijk

Toch is het niet zo dat de ruimtevaartmarkt momenteel enorm op Starship zit te wachten, zegt Glazener. ‘We werken in Europa bijvoorbeeld niet aan dingen waarvoor Starship nodig is. Europa wil de garantie dat het zelfstandig, strategisch onafhankelijk van andere landen, naar de ruimte kan.’ De nieuwe Ariane 6-raket, die later dit jaar zijn eerste vlucht zal maken, moet daar onder meer voor zorgen.

Starship wordt getest. Het ruimteschip kent een futuristisch ontwerp, maar ademt ook historie uit; het heeft iets weg van de oude Space Shuttles van de NASA. Beeld SpaceX

‘Wel denk ik dat we de komende twee jaar moeten beslissen wat die onafhankelijkheid ons waard is’, zegt Glazener. Want als Starship straks inderdaad een ordegrootte goedkoper is, dan wordt zo’n optie wel erg aantrekkelijk. ‘Kijk maar hoe het ging bij de luchtvaart: dat was eerst zo duur dat alleen de allerrijksten konden vliegen, maar na efficiëntieslagen kon uiteindelijk de halve wereld op stedentrip. Zoiets zou hier ook kunnen gebeuren.’

Misschien zelfs letterlijk. Op de eigen website presenteert SpaceX een tabel die de vluchttijd van verschillende lange lijnvluchten vergelijkt met de tijd die Starship over die route zou doen. Waar een vlucht van Londen naar Hongkong in een vliegtuig bijvoorbeeld 11 uur en 50 minuten duurt, ben je er met Starship via de ruimte al in 34 minuten.

‘Alleen leuk als curiositeit voor extreem rijke toeristen’, meent Laan. ‘Want dit blijft ruimtevaart. Je hebt er een raket voor nodig gevuld met cryogene brandstoffen. Als er slecht weer op komst is, moet je de vlucht afblazen, de raket leegpompen en opwarmen en kun je pas op z’n vroegst de volgende dag weer een poging wagen. Bij een gewone lijnvlucht zegt men: neem nog een kopje koffie, we vertrekken een uurtje later. Qua stiptheid zal zo’n ruimtevlucht dus niet zo snel betrouwbaar worden.’

Een testvlucht van Starship. Beeld SpaceX

Filosofisch baanbrekend

En die dromen van de rode planeet? ‘Met Starship komt Mars absoluut binnen handbereik’, zegt Laan. ‘Daarom alleen al is dit project filosofisch baanbrekend. Dit is de enige manier waarop we écht met menselijke bemanningen het zonnestelsel kunnen verkennen. Het biedt de mensheid voorlopig de enige route richting een toekomst waarin we mijnbouw gaan doen in het zonnestelsel, en mensen op Mars en daarna ook andere hemellichamen kunnen zetten. Ik hoop dat het lukt.’

En, voegt Glazener toe: als er één partij is die zo’n op het eerste gezicht absurd ambitieus plan moet kunnen verwezenlijken, dan is het SpaceX wel. ‘Hun ideeën zijn in het verleden herhaaldelijk door ruimtevaartexperts afgedaan als onrealistisch of zelfs onmogelijk. Tot nog toe hebben ze echter elk doel gehaald dat ze hadden gesteld, hooguit soms iets later dan gepland. Over hun Marsplannen ben ik sceptisch, maar ik zou daarom niet snel tegen SpaceX willen wedden – zelfs niet voor iets kleins als een fles wijn.’

Beeld DM/VK