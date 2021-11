Bij steeds meer mensen is het vertrouwen in de politiek herleid tot de vierkantswortel van nul

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

“Wat is er mis met de woningmarkt?”, vraagt een jonge vrouw zich af op Twitter. “Een voormalige sociale ­rijwoning die via Biddit een tweetal weken geleden werd toegewezen voor zo’n 260.000 euro en die nu, zonder één enkele aanpassing, te koop staat voor 319.000 euro bij een vastgoedmakelaar. Hebzucht.”

Ik begrijp haar verontwaardiging, maar niet alleen de woningmarkt is in dat bedje ziek. Wat we vroeger fair play noemden, wordt tegenwoordig als zwakheid gezien. Een eerlijke prijs vragen, je beurt afwachten of een ander ook iets gunnen: het zijn eigenschappen geworden voor softies en achterlijken. Woon-zorgcentra zijn de geldkoe van grote vastgoedspelers, blijkt uit een onderzoek van De ­Morgen. Zelfs met de oude dag wordt gewoekerd.

Van de politiek zou je een corrigerende functie verwachten, maar ook daar lijkt waardigheid steeds verder te zoeken. Eerst wordt de burger aan zijn lot overgelaten met torenhoge energiefacturen. Vervolgens wordt verwacht dat hij met frisse moed warmte­pompen en elektrische auto’s aanschaft. Het inderhaast ineengeknutselde Vlaamse ‘klimaatplan’ is niet meer dan een cynische poging om de gloeiende aardappel door te geven aan Jan met de pet. “Dat ze dan een Tesla kopen”, schrijft econoom Ive Marx daarover in een opiniestuk in De Standaard. Hij verwijst naar de voormalige Franse koningin Marie-­Antoinette, die de geschiedenis inging als het vleesgeworden gebrek aan empathie. “Qu’ils mangent de la brioche!”, schijnt ze vanuit haar paleis verveeld gewuifd te hebben toen de mensen geen brood hadden. De uitspraak wordt vaak vertaald als ‘Let them eat cake’, omdat alles in het Engels net iets beter klinkt.

Tot een dergelijk, stuitend gebrek aan inlevingsvermogen zijn politici ­volgens Marx op dit moment gezakt: “Onze machthebbers lijken van de ene staat van ontkenning naar de andere te zijn overgestapt. Eerst namen ze het klimaat niet ernstig, nu lijken ze de consequenties van hun eigen klimaat­ambities niet ernstig te nemen. Realiteiten hovaardig ­ontkennen heeft de neiging slecht af te lopen.”

Ik zie de valbijl van de guillotine nog niet verlekkerd staan glanzen in de verte. Maar in mijn kennissenkring is het mij wel al opgevallen: bij steeds meer mensen is het vertrouwen in de politiek herleid tot de vierkantswortel van nul. Vierkantswortels vind ik grappige dingen, omdat je ze eerder verwacht in de afdeling fruit en groenten dan in de wondere wereld van de wiskunde. Het maakt de vierkantswortel geheimzinnig, en wortel­trekken mijn favoriete bewerking. Maar hoe leuk ik het woord ook vind, de vierkantswortel van nul blijft ­helaas nul. De democratie staat erbij als een tochtig en uitgewoond pand. Om mij heen zie ik het verlangen naar de mottige nieuwbouw van een sterke leider opbloeien. Al wat daarvoor nodig lijkt, is dat er iemand opstaat met meer charisma dan een zak ­aardappelen.

Dat vreselijke ‘Let them eat cake’ schijnt Marie-Antoinette overigens nooit echt gezegd te hebben – niet in het Frans en al zeker niet in het ­Engels. Wel verontschuldigde ze zich tegen de beul, toen ze op weg naar het schavot per ongeluk op zijn voet trapte.