Betoverende close-ups van Jupitermaan Europa, mogelijke locatie van leven

Kijk naar de talloze lijnen en barsten op het oppervlak van ijsmaan Europa en je hoort het al bijna kraken, alsof je op een ijsbreker door de poolwateren vaart. Onzin natuurlijk: ruimtesonde Juno vloog hoog – 352 kilometer – boven het maanoppervlak, en geluid verplaatst zich niet in de ruimte. Toch beklijft de illusie. De nieuwe foto’s spreken zo tot de verbeelding dat je het ijsoppervlak bijna kunt voelen, horen en ruiken.

Het is dan ook pas de derde keer in de menselijke geschiedenis dat een ruimtevaartuig het maanoppervlak op een afstand van minder dan 500 kilometer passeert. De vorige keer gebeurde dat op 3 januari 2000, ruim 22 jaar geleden.

Zoute oceanen

Dat het zo lang heeft geduurd voordat een ruimtevaartorganisatie de Jupitermaan weer bezocht, is opmerkelijk. Europa heeft namelijk al decennialang de sterke aandacht van planeetwetenschappers. Zij vermoeden dat onder de kilometers dikke ijslaag zoute oceanen schuilgaan, watermassa’s waarin mogelijk zelfs leven bestaat.

Nasa werkt daarom onder meer aan een nieuwe missie naar deze maan, Europa Clipper, die eind 2024 van aarde moet vertrekken om op Europa vast te stellen of daar omstandigheden heersen die de planeet geschikt maken voor leven.

Tot die tijd moeten we het doen met de beelden die Nasa donderdag vrijgaf. Beelden, overigens, die hoofdzakelijk in ruwe, onbewerkte vorm werden gepubliceerd. Zoals vaker bij dit soort missies gingen wetenschappers en serieuze amateurs van over de hele wereld daar vervolgens mee aan de haal. Zij presenteerden donderdag en vrijdag bewerkingen van die ruwe gegevens, die de pracht van Europa in ongekend detail blootleggen. Een nieuwe blik op een ijzig witte wereld zo totaal anders dan de onze, maar mogelijk toch levensvatbaar.

Het bezoek van Juno dat de nieuwe foto’s opleverde, duurde maar kort. Het ruimteschip had twee uur om de beelden te verzamelen. Het scheerde in die tijd met een duizelingwekkende 85.000 kilometer per uur langs het oppervlak.