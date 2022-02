Bestudeerden Chinese wetenschappers coronavirus al vóór het uitbrak? Vroege variant ontdekt in labo

Bio-informatici van twee universiteiten in Boedapest deden de ontdekking per toeval, tijdens onderzoek van de genetische gegevens van bodemstalen die eind 2018 en begin 2019 op Antarctica werden verzameld. De stalen werden in december 2019 naar het biotechbedrijf Sangon Biotech in Shanghai gestuurd voor DNA-onderzoek. Daar raakten ze besmet met een onbekende variant van het coronavirus.

De variant heeft mutaties die de overgang van het coronavirus bij vleermuizen naar de eerste Wuhan-stam overbruggen. Volgens de Hongaarse onderzoekers betekent dat mogelijk dat het om een voorouder van het virus gaat. Bovendien lijkt het er volgens hen op dat deze variant in een laboratorium werd gekweekt. De stalen bevatten DNA van hamsters en apen, wat erop wijst dat het virus wellicht werd gekweekt in dierlijke cellijnen in een labo.

Chinese wetenschappers, ook die van het Wuhan Institute of Virology dat volgens sommige deskundigen de meest waarschijnlijke bron van het virus is, doen vaak een beroep op Sangon Biotech.

De bevindingen moeten echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Eén factor blijft immers een vraagteken: het exacte moment waarop het virus de bodemstalen binnendrong. En die tijdlijn is van groot belang.

De precieze datum van het DNA-onderzoek is niet bekend. Indien dat al in december 2019 plaatsvond, dus nog voordat het virus bij mensen was vastgesteld, is dat uiteraard groot nieuws. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen betekenen dat dit virus, gekweekt in een labo, de ‘voorouder’ was van de oorspronkelijke menselijke Wuhan-stam.

Vond het DNA-onderzoek pas begin 2020 plaats, toen in China al mensen besmet waren met het coronavirus, dan is het mogelijk dat de stalen besmet werden door experimenten van onderzoekers die meer te weten wilden komen over het oprukkende virus. Op dit moment is er nog onvoldoende informatie om die tijdlijn te reconstrueren.