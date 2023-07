‘Beruchtste hacker ter wereld’ Kevin Mitnick (59) overleden

Slechts 59 jaar was Kevin Mitnick, die zondag is overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Zijn overlijden werd woensdag bekendgemaakt door KnowBe4, het beveiligingsbedrijf waar Mitnick de laatste jaren werkte als trainer en spreker, en een uitvaartcentrum in Las Vegas, waar Mitnick woonde.

De hoogtijdagen van Kevin Mitnick waren de jaren negentig. Het was de begintijd van het world wide web, toen de eerste consumenten en bedrijven hun stappen op het internet zetten. Keer op keer wist hij in te breken in de systemen van destijds prominente bedrijven als Nokia, Motorola of Dell. Zelfs de geheime dienst NSA bleek niet veilig. Zijn spraakmakende acties bleven niet zonder gevolg.

In 1995 lukte het de FBI, die Mitnick een gevaar voor de samenleving vond, eindelijk om hem te arresteren. Dat gebeurde tijdens een inval in een appartement in North Carolina, waar de toen 32-jarige Mitnick verbleef. Het was het einde van een periode van twee jaar waarin Mitnick uit handen van de FBI probeerde te blijven. Het leidde tot een geruchtmakende rechtszaak, waar Mitnick werd geportretteerd als een staatsgevaarlijke cybercrimineel. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. In 2000 kwam hij vrij.

Pentagon

Bij de hackersgemeenschap versterkte dit alles zijn bijna mythische sterstatus als hacker. De zaadjes daarvan werden al veel eerder geplant. Mitnick werd voor het eerst gearresteerd in 1981 voor het vernietigen van data op een netwerk, en twee jaar later nogmaals voor een inbraak in het Pentagon.

“Mijn pad werd waarschijnlijk al vroeg in mijn leven bepaald”, blikte Mitnick in 2003 terug op zijn leven. Hij groeide op in Los Angeles, als enig kind van gescheiden ouders. Een gelukkig, maar verveeld jongetje. Op zijn twaalfde vond hij een manier om gratis met het openbaar vervoer door heel Los Angeles te reizen.

De jonge Mitnick bestudeerde zorgvuldig het gaatjespatroon in zijn buskaartje, waarmee de chauffeurs dag, tijd en route markeerden. “Een vriendelijke chauffeur beantwoordde mijn zorgvuldig gestelde vraag en vertelde me waar ik dat speciale type perforator kon kopen”, aldus Mitnick. Zijn carrière als hacker was begonnen.

Menselijke zwakheden

Zijn latere inbraken in computernetwerken waren eigenlijk niet veel anders: Mitnick was vooral goed in wat bekendstaat onder de term social engineering. Mitnick gebruikte niet zozeer de technische zwakheden in een computersysteem, maar menselijke zwakheden om binnen te komen. Dat deed hij door zich bijvoorbeeld uit te geven voor een medewerker, waarna hij inloggegevens van een computer kreeg.

Volgens Dave Maasland, directeur van computerbeveiligingsbedrijf Eset, maakt het overlijden van Mitnick veel indruk in de hackersgemeenschap. “Ook al was hij al lang niet meer actief als hacker, iedereen kent hem nog steeds. Zijn status als beruchtste hacker ter wereld was in die tijd ongekend.” Veel hackers zijn door hem geïnspireerd: “Na al zijn acties in de jaren tachtig en negentig zijn er films over hem gemaakt en heeft hij boeken geschreven. Mitnick schreef hoe het was om hacker te zijn zonder crimineel te zijn. Mede dankzij Mitnick is de wereld anders naar hackers gaan kijken.”

Zijn acties moeten hierbij wel in de tijdgeest van dertig jaar geleden worden gezien, zegt Maasland. “Hackers gaan nu vaak ethischer te werk. Ook komt er tegenwoordig veel meer kijken bij hacking, het is oneindig veel complexer geworden. Maar het is onzinnig om Mitnick te vergelijken met hackers van nu. Cruijff leggen we ook niet tegen de maatstaven van de huidige tijd.”

Mitnick laat een vrouw achter, die zwanger is van hun eerste kind.