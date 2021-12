Belgen ontdekken primitieve zoogdiersoort: het belangrijkste wetenschapsnieuws van de week

Eerste levende robotten reproduceren zichzelf

Amerikaanse wetenschappers (o.a. Harvard University) zijn erin geslaagd om ‘levende robotten’ aan te zetten tot reproductie. De ‘xenobots’ worden gevormd uit stamcellen van de Xenopus laevis, een Afrikaanse klauwkikker. Ze hebben piepkleine haartjes waarmee ze zich verplaatsen in een petrischaal en stapelen spontaan puin op. Toen de onderzoekers extra stamcellen toevoegden, bleken ze die ook op hopen bijeen te duwen. En die stapels werden nieuwe xenobots die ook weer stamcellen gingen ruimen. Wanneer de onderzoekers de robotjes een ‘Pac-Man-vorm’ geven, reproduceren ze zich het vlotst, zo bleek nog.

Xenobots. Beeld rv

Minder dementie bij wie katarakt is verwijderd

Wie aan de oogziekte katarakt lijdt maar dat operatief laat wegnemen, loopt zo’n 30 procent minder kans op dementie. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Washington, gebaseerd op gegevens over drieduizend 65-plussers. Een deel had katarakt, een ander glaucoom. Ook dat is een oogziekte die met een operatie wordt verholpen. Zij die behandeld werden voor katarakt bleken acht jaar later bijna drie keer minder aan dementie te lijden dan de anderen. Eén hypothese is dat de hersenen weer meer gestimuleerd worden nadat je zicht is hersteld.

Extreem gebrek aan ijs in Canada brengt ijsberen in gevaar

Er is deze winter uitzonderlijk weinig zee-ijs in de Hudsonbaai in Canada. In het noordwestelijke deel is maar 13 procent met ijs bedekt en dat is een laagterecord. Normaal zou zo’n 70 procent bedekt moeten zijn. Door de opwarming van de aarde kalft het Arctische zee-ijs per tien jaar zo’n 13 procent af. De precaire situatie in de Hudsonbaai is een bedreiging voor de ijsberen. Hoe langer er geen zee-ijs is, hoe langer ze moeten vasten. Steeds meer beren zullen niet overleven, zo stellen biologen van de British Antarctic Survey.

Beeld China News Service via Getty Ima

Belgen ontdekken primitieve zoogdiersoort

Paleontologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) hebben twee primitieve zoogdieren beschreven die 70 miljoen jaar geleden leefden. Dat was niet lang voor de dinosaurussen uitstierven. De twee dieren lijken op knaagdieren maar behoren tot een aparte soort: de multituberculaten, een erg succesvolle soort die meerdere massa-uitstervingsgolven overleefde en 35 miljoen jaar geleden uitstierf. Het ene fossiel is door een Belgisch-Roemeens team in Roemenië opgegraven, het andere komt uit de Gobi-woestijn.