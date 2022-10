Belg wint grote wetenschapsprijs dankzij kameelantilichamen

Het begon zo’n 23 jaar geleden, toen wetenschappers aan de VUB iets bijzonders vaststelden in kamelenbloed. Kamelen blijken over een nieuw type antilichaam te beschikken, met een minder complexe structuur dan die van mensen en andere zoogdieren. Die toevallige ontdekking ligt aan de basis van nieuwe geneesmiddelen.

Ons lichaam beschermt ons tegen virussen en bacteriën door antilichamen te laten binden op specifieke onderdelen van ziekteverwekkers. Daarnaast kan je antilichamen toedienen als therapie, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij sommige Covid-19- en kankerpatiënten. Wetenschappers aan de VUB en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie sleutelden nog verder aan de structuur van kameelantilichamen om ze beter bruikbaar te maken. “Je kunt die nanobodies laten binden op wat je maar wil”, zegt Jan Steyaert, die het Centrum voor Structurele Biologie aan de VUB en het VIB leidt. “Ze zijn een fantastisch stuk gereedschap dat we bovendien eenvoudig op grote schaal kunnen produceren.”

Zijn bijdrage aan het onderzoek naar nanobodies levert Steyaert als eerste Belg de door de Brandeis Universiteit van Boston uitgereikte Gabbay Award op, die onderzoek in de biomedische wetenschappen met praktische toepassing bekroont. Onder meer CRISPR-Cas-pioniers en Nobelprijswinnaars Jennifer Doudna en Emmanuelle Charpentier gingen Steyaert voor.

VIB-spin-off Ablynx ontwikkelde op basis van nanobodies al een medicijn tegen een zeldzame bloedstollingsstoornis, en heeft nog een veertigtal producten in de pijplijn. Farmareus Sanofi nam Ablynx in 2018 over voor 3,9 miljard euro. Volgens Steyaert zullen we de komende jaren nog meer toepassingen op de markt zien verschijnen. “Nanobodies zullen therapieën op basis van gewone antilichamen vervangen, zoals de elektrische wagen de benzinewagen uit de markt duwt”, aldus Steyaert.

Doordat ze in tegenstelling tot conventionele antilichamen goedkoper en makkelijker op grote schaal te produceren zijn, zijn ook niet-medische toepassingen mogelijk. Zo ontwikkelt VIB-spin-off Biotalys op basis van nanobodies een pesticide dat aardbeien, druiven en tomaten tegen schimmels moet beschermen. “Je kan de technologie ook inzetten in tandpasta, om schadelijke bacteriën aan te pakken, of om specifieke stoffen uit water te zuiveren”, zegt Steyaert. “De mogelijkheden zijn eindeloos.”