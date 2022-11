Begrijpt uw kat u wanneer u tegen haar praat?

U kent dat wel: u wil graag die ene schattige kat aaien, maar het dier doet geen enkele moeite om te reageren op uw ­avances. Onderzoekers zochten in het lab uit in welke mate de eigenzinnige viervoeters reageren op uw stem.

Al is de boodschap precies dezelfde, mensen passen hun toon aan naargelang tegen wie ze het zeggen. Een bekend verschil zit in hoe volwassenen tegen kinderen of tegen andere volwassenen praten. En de toon die we tegen honden aanslaan, verschilt weer van beide.

Naar die ‘hondgerichte spraak’ is al heel wat onderzoek gedaan. Dat wees uit dat honden die toon herkennen en er sterker op reageren dan wanneer we dezelfde intonatie gebruiken als we tegen volwassen mensen doen.

Werkt dat ook zo bij katten, wilde een groep Franse onderzoekers weten. Want als het gaat om gedragsonderzoek bij huisdieren, ligt Felis catus mijlenver achter op de hond, wat in niet geringe mate bijdraagt aan het mysterie dat nog steeds aan deze huisdieren kleeft, duizenden jaren na hun domesticatie.

Om daarachter te komen werd ‘katgerichte spraak’ vergeleken met ‘mensgerichte spraak’. Een kleine twintig huiskatten van studenten diergeneeskunde fungeerden als proefdieren. Hun studie verscheen deze week in het vakblad Animal Cognition, een betrekkelijk nieuwe loot aan de stam van het bekende Nature.

Verrassing

De eigenaar van de kat moest in een laboratorium korte zinnen tegen het dier zeggen, zoals ‘wil je eten?’ of ‘tot straks’. Vervolgens zeiden ze diezelfde zinnen ook tegen een mens. Dat alles werd opgenomen en later thuis voor de kat afgespeeld, een paar keer de mensgerichte spraak met één keer de katgerichte versie ertussen. En voilà, er bleek een nadrukkelijk verschil. Om de subjectiviteit van die vaststelling zoveel mogelijk te beperken, werd de beoordeling in handen gelegd van een derde persoon die niet bij het experiment aanwezig was. Die bekeek een video waarbij zelfs het geluid was weggebliept en gaf een oordeel over de intensiteit van de reactie.

Zo duidelijk als het verschil volgens de onderzoekers was, het bleek te verdwijnen als een vreemde hetzelfde deed. Die was gevraagd om eenzelfde patroon van zinnen, deels gericht tegen een ander mens en deels tegen de betreffende kat, waarvoor die het beest op video had bekeken. Het verschil in aandacht dat de kat had voor mensgerichte en katgerichte spraak was vrijwel nul.

Dat hadden de onderzoekers niet verwacht. Hun uitgangspunt was dat, net als honden, katten sterker zouden reageren op spraak die direct tegen hen was gericht dan zomaar een opmerking. Dit ongeacht eventuele extra aandacht die ze zouden hebben voor de stem van hun huis­genoot.

Specifieke relatie

Of we hier ook een kenmerkend verschil tussen honden en katten te pakken hebben, valt te bezien. Het zou goed kunnen liggen aan de leefomstandigheden van de proefkatten. Als huiskat van studenten leven ze allemaal in kleine appartementjes en komen ze niet vaak in contact met vreemden. Honden gaan er veel vaker op uit, en horen dan geregeld andere mensen. Om te weten of het daarin zit, zou het experiment moeten worden herhaald op katten met een wat spannender sociaal leven.

Wat de studie in ieder geval onderstreept, stellen de auteurs, is hoe specifiek de relatie tussen een kat en zijn menselijke huisgenoten is. En natuurlijk dat het geen waanzin is om tegen uw kat te praten. Al stopt ze wellicht niet met aan de bank te krabben, ze merkt waarschijnlijk wel degelijk dat u het tegen haar hebt.