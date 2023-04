Baanbrekend: wetenschappers vinden manier om parkinson vast te stellen voordat eerste symptomen opduiken

Parkinson is nu nog moeilijk te diagnosticeren. Er bestaat momenteel geen enkele specifieke test voor. De symptomen kunnen variëren en bovendien verward worden met verschillende andere ziektes. Een verkeerde diagnose is daardoor gemakkelijk gesteld.

Het nieuwe onderzoek, dat gepubliceerd is in het vakblad Lancet Neurology, zou daar mogelijk verandering in kunnen brengen. Amerikaanse onderzoekers, onder leiding van neuroloog Andrew Siderowf van de Universiteit van Pennsylvania, zeggen namelijk een manier gevonden te hebben om accuraat te voorspellen wie het risico loopt de ziekte te ontwikkelen.

Hoe wordt parkinson veroorzaakt?

Parkinson wordt veroorzaakt door de ophoping van abnormale eiwitten in de hersenen en het zenuwstelsel, bekend als alfa-synucleïne (alphaSyn). Aangenomen wordt dat deze ophoping plaatsvindt jaren voordat lichamelijke symptomen opduiken, zoals spierstijfheid, trage bewegingen of het kenmerkende beven.

Onderzoek spitst zich al langer toe op manieren om deze ophoping van eiwitten te identificeren, iets wat bekendstaat als de alphaSyn-SAA-techniek. De Amerikaanse onderzoekers zeggen nu dat ze een methode hebben gevonden om de ophoping vast te stellen lang voordat de eerste symptomen optreden.

Hoe baanbrekend is dit?

Wereldwijd neemt het aantal patiënten met parkinson toe. Zo’n 10 miljoen mensen leven met de diagnose, en verwacht wordt dat dat aantal tegen 2040 zal verdubbelen. In België hebben ongeveer 40.000 mensen de ziekte van Parkinson. Dat zijn lang niet altijd oudere mensen: bij 10 procent van de patiënten duiken de eerste symptomen op onder de 50.

De nieuwe studie biedt dus hoop voor miljoenen mensen wereldwijd. Ze lijkt te bevestigen dat de alphaSyn-SAA-methode kan werken. Deze bevinding zou de weg kunnen vrijmaken voor een vroegtijdige opsporing en diagnose van parkinson. “Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de manier waarop we de aandoening behandelen”, zegt hoofdauteur Andrew Siderowf.

Genezing van de ziekte is vandaag nog niet mogelijk. Maar door zo vroeg in het ziekteverloop in te grijpen, lijken genezing of in ieder geval een milder ziekteverloop een stap dichterbij.

Maar voor het zover is, is er nog meer onderzoek nodig. Deze studie is een van de grootste naar de alphaSyn-SAA-techniek tot nu toe. De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van 1.123 deelnemers van het Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI), dat gegevens van patiënten verzamelt en toegankelijk maakt om doorbraken te versnellen. Het is mee gefinancierd door de parkinsonstichting van Amerikaans acteur Michael J. Fox, een van de bekendste mensen die aan de ziekte lijden.

Dat een dergelijke grote studie lijkt te bevestigen dat de techniek nauwkeurig mensen met parkinson kan opsporen in een vroeg stadium van de ziekte, is hoopgevend. Maar de onderzoekers waarschuwen dat verdere langetermijnstudies met een grotere steekproefomvang nodig zijn om het nut van de techniek definitief te kunnen bewijzen.