Artificiële intelligentie bedenkt nieuwe behandeling tegen ongeneeslijke hersenkanker bij kinderen: zo werkt het

Waar gaat het over?

Het gaat om een behandeling tegen diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG), een bijzonder zeldzaam maar agressief type hersentumor bij kinderen dat de hersenstam aantast. De ongeneeslijke ziekte kost gewoonlijk binnen het jaar het leven van de jonge patiënt. De nieuwe medicijnencombinatie zou daar dus verandering in moeten brengen.

Wetenschappers van het instituut voor kankeronderzoek in Londen (ICR) kwamen onder leiding van hoofdonderzoeker Kristian Helin tot de hoopgevende ontdekking, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Cancer Discovery.

Hoe werkt de behandeling?

Momenteel zijn DIPG en andere soortgelijke tumortypes zeer moeilijk om te verwijderen bij kinderen omdat ze diffuus zijn, wat betekent dat ze geen goed gedefinieerde grenzen hebben die geschikt zijn voor operaties.

Maar na het kraken van gegevens over bestaande geneesmiddelen - met behulp van AI - ontdekte het team dat het geneesmiddel everolimus een ander geneesmiddel, namelijk vandetanib, zodanig versterkt dat het beter door de bloed- en hersenbarrière kan sluipen om de kanker te behandelen. De combinatie is effectief gebleken bij muizen en is ook al getest bij kinderen. Uit het onderzoek bleek dat de combinatie van de twee geneesmiddelen de overlevingskansen bij muizen met 14 procent verhoogde in vergelijking met muizen die een standaardbehandeling kregen. Deskundigen hopen nu de behandeling te kunnen testen op een veel grotere groep kinderen in grote klinische proeven.

Beide geneesmiddelen in het onderzoek zijn al goedgekeurd voor de behandeling van andere soorten kanker.

Wat betekent de ontdekking voor andere kankerbehandelingen?

De doorbraak zal een “opwindend” nieuw tijdperk inluiden waarin AI kan worden ingezet om nieuwe behandelingen voor alle soorten kanker uit te vinden en te ontwikkelen, zegt Helin. Volgens het hoofd van het kankerinstituut zal het gebruik van AI een “transformerend effect” hebben op de ontdekking van geneesmiddelen, met grote gevolgen voor de wereld van de geneeskunde in het algemeen.