Apple stelt plan uit om iPhones te scannen op kinderporno na grote privacyzorgen

In augustus presenteerde Apple zijn plan om kinderen beter te beschermen. Vanaf dit jaar zouden Amerikaanse Apple-apparaten worden gecontroleerd op beelden van seksueel misbruik van kinderen. Dit leidde tot felle kritiek van privacydeskundigen, temeer omdat Apple juist te boek stond als privacyvriendelijk. “Apple doet afstand van privacy en maakt 1984 mogelijk”, zei beveiligingsonderzoeker Alec Muffett bijvoorbeeld in The Financial Times.

Het systeem gaat afbeeldingen die naar de iCloud worden geüpload automatisch vergelijken met een database van zo’n 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Is er dertig keer een match, dan nemen Apple-medewerkers een kijkje op het account van de desbetreffende gebruiker. Bevestigen zij dat het mis is, dan krijgt de Amerikaanse kinderbeschermingsorganisatie National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) in de VS een melding.

Hier zijn een aantal problemen mee, zei Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, eerder.

Zo zouden gebruikers die dit zo hebben ingesteld, automatisch afbeeldingen die ze krijgen toegestuurd uploaden naar de iCloud. Door ze verboden afbeeldingen te sturen zou het mogelijk zijn onschuldige mensen te framen. “Zonder dat je het doorhebt, kunnen de alarmbellen al afgaan en ben je verdacht”, schetst Hoepman.

Bovendien betwijfelen critici of het blijft bij controle op seksueel kindermisbruik. Ze vrezen dat de lijst met verboden onderwerpen steeds langer zal worden als Apple eenmaal met zijn klanten begint mee te kijken. De druk op andere techbedrijven om hun eigen gebruikers op deze manier in de gaten te houden zal dan ook groeien, verwacht Hoepman. En als de technologie eenmaal bestaat, zouden autoritaire regimes het ook kunnen aanwenden om bijvoorbeeld dissidenten in de gaten te houden.

Apple is van plan om de komende maanden “input te verzamelen en verbeteringen aan te brengen voordat we deze cruciale kinderbeschermingsfunctie uitbrengen”. Overigens neemt het bedrijf ook andere maatregelen met betrekking tot kinderbescherming. Zo worden naaktfoto’s die naar kinderen worden gestuurd via iMessage automatisch vervaagd, als ouders dat zo instellen. En als gebruikers via een Apple-apparaat op zoek gaan naar materiaal met kindermisbruik, krijgen ze de uitleg dat dit schadelijk en problematisch is.