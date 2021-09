Apple lanceert dringende software-update tegen Pegasus-spyware: wat is er aan de hand?

Over welke spyware gaat het?

Het Israëlische cyberspionagebedrijf NSO Group heeft een tool ontwikkeld die hen in staat stelt om iPhones, Mac-computers en Apple Watches te hacken met een nooit eerder geziene techniek die het bedrijf al sinds februari gebruikt.

Onderzoekers van Citizen Lab, een waakhond voor cyberbeveiliging aan de universiteit van Toronto, brachten de hacking aan het licht. Ze hadden ontdekt dat de iPhone van een Saudische activist al sinds februari was geïnfecteerd met de Pegasusspyware van NSO Group.

Pegasus gebruikt een nieuwe methode om een Apple-toestel tot zes maanden lang te infecteren zonder dat het slachtoffer daarvan op de hoogte is. Pegasus wordt beschouwd als de heilige graal van surveillance, omdat het overheden, huurlingen en criminelen in staat stelt heimelijk in te breken in smartphones, computers en smartwatches.

In het verleden kwamen slachtoffers er pas achter dat hun apparaten geïnfecteerd waren met spyware nadat ze een verdachte link op hun telefoon of in hun e-mail hadden ontvangen. Maar met de ‘zero-click’-tool van NSO Group krijgt het slachtoffer zo’n waarschuwing niet. De tool geeft volledige toegang tot iemands digitale leven. NSO Group maakt dit keer gebruik van een lek in de beveiliging van de Apple-berichtenapp iMessage.

Wat doet de spyware concreet?

Pegasus kan de camera en microfoon van een gebruiker inschakelen, berichten, sms’jes, e-mails en gesprekken opnemen. Zelfs berichten die worden verzonden via versleutelde berichten- en telefoonapps zoals Signal zouden niet veilig zijn voor deze tool.

“Deze spyware kan alles wat een iPhone-gebruiker kan doen op zijn toestel en meer,” zegt John Scott-Railton, onderzoeker bij Citizen Lab, die samen met zijn collega Bill Marczak aan het onderzoek werkte.

Wat moet ik als Apple-gebruiker doen?

Apple heeft vandaag al de dringende update gelanceerd die het lek in de iMessage-software moet dichten. U moet dus zo snel mogelijk al uw Apple-toestellen updaten. Voor de iPhone bijvoorbeeld gaat u in uw instellingen naar ‘Algemeen’ en dan kan u bovenaan ‘Software-update’ kiezen.

Een woordvoerder van Apple bevestigt ook de bevindingen van Citizen Lab en zegt dat het bedrijf van plan is om spywarebarrières toe te voegen aan de volgende iOS 15 software-update, die nog dit jaar wordt verwacht.

Is het de eerste keer dat de Israëlische NSO Group in opspraak komt?

Neen, deze zomer nog kwamen The Washington Post en Le Monde er na gezamenlijk onderzoek achter dat Pegasus werd gebruikt om telefoons van journalisten, activisten en zakenlieden over de hele wereld te hacken.

NSO Group beweert dat het zijn spyware alleen verkoopt aan regeringen die voldoen aan strenge normen op vlak van mensenrechten. De software zou oorspronkelijk bedoeld zijn om terroristen en criminelen in de gaten te houden, maar in de afgelopen zes jaar dook de Pegasus-spyware op op de telefoons van activisten, dissidenten, advocaten, artsen, voedingsdeskundigen en zelfs kinderen in landen als Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico.