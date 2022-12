Apple-gebruikers betalen meer voor blauw twittervinkje

Twitter introduceert maandag Twitter Blue. Opnieuw: een eerdere poging vorige maand om gebruikers te laten betalen voor een blauw vinkje eindigde in chaos en verwarring. De dienst kon heel eenvoudig worden misbruikt door grappenmakers, die zich uitgaven voor beroemdheden of bedrijven. In combinatie met het vinkje gaf dat een misplaatst gevoel van betrouwbaarheid. Van oudsher gaf Twitter namelijk een vinkje aan officiële, geverifieerde accounts, zodat volgers zeker wisten met wie ze te maken hadden.

Na het misbruik moest het sociale media-bedrijf de in grote haast opgetuigde dienst weer ontmantelen. De herlancering gaat dit keer wel gepaard met een controleproces, belooft Twitter. Dit moet voorkomen dat iemand uit naam van ‘George Bush’ kan schrijven dat hij het mist om Irakezen om te leggen, gevolgd door de instemmende reactie van de parodie-Tony Blair.

Wie geld neerlegt voor het nieuwe, commerciële blauwe vinkje zal ook niet zomaar zijn twitternaam of -foto kunnen wijzigen. Dat mag pas nadat Twitter het account opnieuw controleert. Ondertussen zullen de ‘oude’ blauwe vinkjes worden vervangen door gouden voor officiële bedrijven en grijze (voor overheden en beroemdheden).

De betaaldienst, waarmee eigenaar Elon Musk minder afhankelijk wil worden van adverteerders en zijn verlies van 4 miljoen per dag hoopt te verminderen, gaat 8 dollar per maand kosten. De VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Groot Brittannië zijn als eersten aan de beurt. Wanneer Nederlanders de portemonnee kunnen trekken, is nog onduidelijk.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) 10 december 2022

Voor dat geld krijgen twitteraars niet alleen een blauw vinkje, maar ook een paar andere voordelen. De belangrijkste is de mogelijkheid om berichten te kunnen aanpassen, een mogelijkheid waar de ene groep al lang om vraagt, maar waar anderen weer mordicus tegen zijn omdat het tot verwarring kan leiden.

Opvallend is dat iOS-gebruikers veel meer moeten betalen: geen 8 maar 11 dollar per maand. Een reden geeft Twitter niet, maar het is aannemelijk dat dit te maken heeft met Musks irritatie over de 30 procent toeslag die Apple vraagt voor aankopen die binnen apps worden gedaan. Dat betekent dat van die 11 dollar er ruim 3 naar Apple gaan.

Eind vorige maand kwam Musks ergernis in alle openheid naar buiten. Via Twitter, waar anders. In een serie tweets beschuldigde hij Apple van het ondermijnen van vrijheid van meningsuiting en uiteindelijk zelfs van de hele menselijke beschaving, om een dag later melding te maken van vrede. Een bezoekje aan Apple-topman Tim Cook op diens hoofdkwartier zou misverstanden uit de weg hebben geholpen.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk (@elonmusk) 30 november 2022

Overigens hanteert ook Google een vergelijkbaar verdienmodel in zijn app-store, maar anders dan bij Apple kunnen Android-gebruikers via een omweg een abonnement afsluiten. Ze moeten dat dan niet via de Twitter-app doen, maar via de site. Musk is niet de eerste die met Apple botst over de app-toeslag. Andere bekende opponenten zijn Epic Games (van Fortnite) en Spotify. Zij staan niet alleen in hun bezwaren: in april 2021 concludeerde de Europese Commissie dat Apple zijn dominante marktpositie op de markt van muziekdiensten zou misbruiken met het afdwingen van hoge afdrachten. Apple’s verweer is altijd dat andere bedrijven profiteren van zijn veilige en efficiënte app-winkel.