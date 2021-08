Angelina Jolie start met Instagram en haalt meteen wereldrecord

Het vorige record stond op naam van Jennifer Aniston. De Friends-actrice verzamelde op vijf uur tijd een miljoen volgers toen ze in oktober vorig jaar een Instagram-account aanmaakte. Jolie deed het aanzienlijk beter, zij had na drie uur tijd al meer dan 2 miljoen volgers verzameld.

De actrice plaatste ook niet zomaar een foto, maar wel een met een boodschap. Ze wijdde haar eerste bericht aan de huidige situatie in Afghanistan, nu talloze Afghanen in gevaar zijn door de opkomst van de taliban. “Dit is een brief die ik kreeg van een tienermeisje in Afghanistan”, schreef de actrice bij een foto van een handgeschreven brief. “Op dit moment verliezen de mensen in Afghanistan de mogelijkheid om te communiceren via sociale media en om vrijuit te spreken. Daarom heb ik Instagram aangemaakt, om de verhalen van degenen die in deze wereld strijden voor hun fundamentele mensenrechten te delen.” Het bericht kreeg zo’n drie miljoen reacties. De actrice zelf heeft ondertussen al meer dan 7 miljoen volgers.