Amerikanen willen met stuwkracht nucleaire raketmotor reisduur naar Mars verkorten

Het gaat daarbij niet om een raket die zichzelf voortbeweegt op kernexplosies in de ruimte, of iets soortgelijks. In plaats daarvan wordt de raketmotor, codenaam Draco, een zogeheten ‘thermische nucleaire motor’. Dat wil zeggen: een motor die de warmte van een kernreactor gebruikt om een vloeistof in een gas om te zetten. Dat gas perst zichzelf vervolgens via een mondstuk naar buiten en levert zo de stuwkracht van de raket.

De Draco moet op termijn mensen sneller naar Mars kunnen vervoeren. Bemande ruimtevluchten naar de rode planeet staan nog altijd hoog op de verlanglijst van de NASA.

Naar verwachting zal zoiets pas plaatsvinden na de huidige Artemis-missies naar de maan, waarvan de NASA onlangs met succes de eerste onbemande testmissie afsloot. Met de Artemis-missies mikt de NASA op een nieuwe maanlanding van de mens vóór het einde van dit decennium.

Met de motoren die men bij Artemis gebruikt, duurt een reis naar Mars minimaal zeven maanden, flink langer dan de één à twee weken die astronauten nodig hebben om de maan te bereiken. De hoop is dat dankzij de Draco de reistijd naar Mars dusdanig wordt bekort dat de fysieke en psychologische impact van de tocht op de bemanning een stuk lager wordt en er aanmerkelijk minder voorraad nodig is aan boord.

Om nucleaire ongelukken tijdens de lancering zoveel mogelijk uit te sluiten, zal de reactor pas in de ruimte worden aangezet. Bovendien komt de motor tijdens de test in een baan tussen de 700 en 2.000 kilometer boven het aardoppervlak terecht. Als de raket daarna afzakt richting aarde, duurt dat zo lang dat de onderdelen bij aankomst amper nog radioactief zijn.

Orion-project

Met de Draco experimenteert de NASA voor het eerst in een halve eeuw met nucleaire raketmotoren. “We zullen gebruikmaken van de expertise die verzameld is tijdens vele vorige nucleaire ruimteprogramma’s”, zei NASA-manager Jim Reuter daar onder meer over in een persverklaring.

Het agentschap deed het eerste grote onderzoek naar nucleaire motoren in de jaren vijftig en zestig met het zogeheten Orion-project. Daarbij onderzocht men de optie om raketten voort te stuwen met kernexplosies. Nadat zulke experimenten in internationale verdragen waren verboden, werd het project stopgezet.

Wel bleef men onderzoek doen naar nucleaire motoren zonder kernexplosies, totdat president Nixon de geldkraan daarvoor in 1973 dichtdraaide, ook al waren de tests succesvol. Met de Draco hoopt het agentschap die draad uit het verleden weer op te pakken.

De plannen passen in de bredere terugkeer van nucleair ruimteonderzoek. Zo deelde de NASA vorig jaar nog drie opdrachten uit aan commerciële partijen voor de ontwikkeling van kerncentrales op de maan – en later op Mars. De verwachting is dat dit aan het eind van het huidige decennium de eerste testreactor oplevert.