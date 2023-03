Amerikaanse waakhond onderzoekt handelswijze Elon Musk bij Twitter

De Europese Unie en Amerika zetten grote vraagtekens bij de capaciteiten van socialemediaplatform Twitter om desinformatie te weren. De EU eist dat Twitter meer personeel aanneemt. De Amerikaanse waakhond Federal Trade Commission (FTC) dwingt Twitter om meer informatie over recente ontslagrondes te geven, waaronder interne communicatie rond topman Elon Musk. “Dat is ongekend”, zegt Wim Zwanenburg, beleggingsanalist bij Stroeve Lemberger.

Sinds Musk in november 2022 Twitter overnam, zijn ongeveer 5.500 van de 7.500 werknemers bij Twitter ontslagen. Een deel hiervan was verantwoordelijk voor het bewaken van privacy en veiligheid op het platform. Ook het gebruik van software die de naleving van veiligheidsrichtlijnen controleert is stopgezet. Musk geeft aan vrijwilligers en artificial intelligence in te willen zetten om desinformatie te voorkomen.

Volgens de EU is het gebruik van AI niet genoeg om aan Europese eisen te voldoen. De EU denkt wel dat het inzetten van vrijwilligers een gedeeltelijke oplossing kan bieden, als Musk kan aantonen dat dit desinformatie voldoende tegengaat.

Bestuurlijke bovenlagen

De Amerikaanse toezichthouder vreest dat Twitter een schikking van 150 miljoen dollar vanwege vermeende privacyschendingen niet kan nakomen na de massaontslagen. De FTC wil weten in hoeverre Musk zonder inspraak besluiten kan nemen over privacy. Ook onderzoekt de waakhond of Twitter genoeg personeel en geld heeft om aan Amerikaanse privacyverplichtingen te voldoen.

De FTC wil Musk en oud-werknemers van Twitter ondervragen. Eerder sprak de waakhond al met de voormalige directieleden Damien Kieran en Lea Kissner, die bij Twitter verantwoordelijk waren voor veiligheid en privacy.

Twitter geeft aan dat de bedrijfsstructuur en bestuurlijke bovenlaag op het moment niet vaststaan, wat het beantwoorden van de FTC-vragen bemoeilijkt. Musk noemde het ingrijpen van de FTC op Twitter een “beschamend voorbeeld, waarbij een overheidsinstantie wordt gebruikt voor politieke doeleinden en onderdrukking van de waarheid”.

Dubieuze keuzen

Volgens beleggingsanalist Zwanenburg is het vertrouwen in Musk sterk afgenomen door de dubieuze keuzen die hij bij Twitter heeft gemaakt. “Musk heeft Twitter een enorme trap gegeven. Dat roept de vraag op of hij wel de touwtjes in handen moet hebben.” Het wantrouwen in de miljardair wordt versterkt nu de FTC interne communicatie wil inzien, aldus Zwanenburg. “Alle berichtgeving over het bedrijf doorspitten vergt nogal wat.”

De ontslagrondes bij Twitter hebben als doel de kosten te drukken en dalende inkomsten te compenseren. Ook probeert Musk geld vrij te maken om de 44 miljard dollar die hij leende om het socialemediaplatform te kopen, af te betalen. Deze strategie is volgens Musk succesvol. Tijdens een webcast gaf hij dinsdag aan dat de kans groter is geworden dat het verlieslatende bedrijf volgend kwartaal weer quitte speelt.