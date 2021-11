Als je een Twitter-spelletje kan spelen met 18 miljard euro, heb je dan niet gewoon te veel geld?

Een wetsvoorstel van het Congres om de rijkste Amerikanen zwaarder te belasten schoot bij Elon Musk in het verkeerde keelgat. De excentrieke CEO besliste zaterdag prompt om via Twitter – hij heeft 63 miljoen volgers op het sociale netwerk – een poll te houden over de vraag of hij al dan niet 10 procent van zijn aandelen in Tesla zou verkopen.

“Dit is de enige manier voor mij om personenbelasting te betalen”, zei Musk. “Ik heb alleen maar aandelen.” Daarmee doelde hij erop dat hij zichzelf geen loon of bonussen uitkeert. Zondag bleek dat 57,9 procent van de 3,5 miljoen Twitter-stemmers voor een verkoop van de aandelen was.

“Ik zal me houden aan de resultaten van deze poll, wat de uitslag ook is”, had Musk op voorhand beloofd, al zei hij er niet bij wanneer of hoe de verkoop zou gebeuren.

Zo’n verkoop zou de zakenman ongeveer 18 miljard euro opleveren. Al bij al is het niet zo’n slecht moment om te cashen. Momenteel staat Tesla hoog genoteerd op de Amerikaanse beurs, de afgelopen drie maanden kende de koers een stijging met 75 procent. Zo kreeg het aandeel een stevige boost toen het autoverhuurbedrijf Hertz eind oktober aankondigde dat het 100.000 elektrische voertuigen zou aankopen bij Tesla. En momenteel denkt het Congres eraan om de Amerikaanse meerwaardebelasting (nu 23,8 procent) op te trekken, waardoor een aandelenverkoop in de toekomst minder zou opleveren.

Gevolg van de Twitter-stunt is wel dat het Tesla-aandeel meteen na het weekend meer dan 5 procent in waarde daalde, omdat er heel wat aandelen op de markt kwamen. Vaak wordt zo’n verkoop van aandelen door het bestuur ook gezien als een signaal dat het niet zo goed gaat met een bedrijf. Onrechtstreeks heeft Musk alle Tesla-aandeelhouders dus 5 procent armer gemaakt.

Miljardairstaks

Musk heeft het niet begrepen op de miljardairstaks die het Amerikaanse Congres wil invoeren om de allerrijksten meer te laten bijdragen. Die zou iedereen met een vermogen boven 1 miljard dollar of iedereen die drie jaar op rij meer dan 100 miljoen dollar verdiend heeft, belastingen laten betalen op hun winsten uit aandelen en andere beleggingen.

Het Amerikaanse parlementslid Ron Wyden, die de miljardairstaks voorstelde, kon de demarche van Musk allesbehalve smaken. “Of de rijkste man ter wereld al dan niet belastingen betaalt, zou niet mogen afhangen van een Twitter-poll”, tweette hij. “Het is tijd voor de miljardairstaks.”

Musks vermogen bedraagt zo'n 275 miljard euro en bestaat haast uitsluitend uit aandelen. Beeld Getty Images

Heel vaak is het nu zo dat de rijkste Amerikanen weinig persoonlijke inkomsten hebben, maar dat het grootste deel van hun bezittingen bestaat uit aandelen van hun eigen bedrijf – zoals Musk, die ongeveer 20 procent van de aandelen van ‘zijn’ Tesla in handen heeft. Maar zolang ze die aandelen niet verkopen, moeten zij helemaal geen belastingen betalen. In het nieuwe wetsvoorstel zouden zij op basis van de aandelenkoers ongeveer 10 procent moeten betalen op de meerwaarde. Dat zou Musk in de eerste vijf jaar van dit plan al 43 miljard euro kosten, becijferde The Washington Post.

Of Musk zijn verkoopplannen daadwerkelijk zal doorvoeren, blijft afwachten. Hij maakt er wel vaker een spelletje om mensen uit te dagen op Twitter. “Sommigen gebruiken hun haar om zichzelf uit te drukken, ik gebruik Twitter”, zei hij daar zelf eerder over.

Dat gebeurde eind vorige maand al eens een keer, toen David Beasley, de directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, op de website van CNN stelde dat slechts 2 procent van het vermogen van Musk (5 miljard euro) genoeg zou zijn om het hongerprobleem in de wereld op te lossen.

Musk daagde Beasley in een tweet uit: “Als het Wereldvoedselprogramma kan uitleggen hoe het met 6 miljard dollar het hongerprobleem in de wereld kan oplossen, dan verkoop ik meteen Tesla-aandelen en dan doe ik dat. Maar het moet via een openbare boekhouding, zodat iedereen kan zien waaraan het geld wordt uitgegeven.” Toen Beasley Musk uitnodigde om het eens te bespreken, liet de Amerikaanse zakenman niets meer van zich horen.

Vermogen van 275 miljard euro

Vorig jaar liet Musk ook verstaan dat volgens hem de beurskoers van Tesla veel te hoog stond. Een andere keer tweette hij dan weer dat hij genoeg financiële middelen had om Tesla van de beurs te halen. Voor beursgenoteerde bedrijven gelden er echter strenge regels over wat al dan niet gecommuniceerd mag worden. Hij werd op de vingers getikt door de beurswaakhond. Hij moest 17 miljoen euro boete betalen en zette een stap opzij als voorzitter van zijn bedrijf.

Dat blijft natuurlijk klein bier voor de man die op papier een eigen vermogen heeft van 275 miljard euro. Daarmee laat hij zelfs nummer twee Jeff Bezos, de baas van Amazon, met 100 miljard achter zich. Tesla is op dit moment het waardevolste autobedrijf ter wereld met een beurswaarde van 1.000 miljard euro, waarmee het slechts vijf andere bedrijven tout court moet laten voorgaan: Microsoft, Apple, Saudi Aramco, Google en Amazon. Musk heeft ook belangen in andere bedrijven, zoals neurotechnologiebedrijf Neuralink en ruimtebedrijf SpaceX.