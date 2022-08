Als één stuk fruit beschimmeld is, moet ik dan het hele doosje weggooien?

Voedingsdeskundigen zeggen dat je geen vruchten moet opeten die beschimmeld zijn, maar dat je daar niet al te veel om moet treuren: wees blij dat schimmelplekken op fruit perfect zichtbaar zijn. Andere besmettingen van voedsel zijn totaal onzichtbaar voor het blote oog en dus potentieel gevaarlijker.

Als er één of twee rotte vruchten in je mandje of doosje zitten, moet je niet alles weggooien. Haal de aangetaste vruchten eruit en kijk goed of er misschien al andere zijn waar zich al wat pluizig dons op aan het ontwikkelen is. En eet de rest vlug op, want de kans is groot dat andere vruchten binnen een dag of twee alsnog ten prooi vallen aan aanwezige schimmelsporen.

Schimmels zijn een soort paddenstoelen waarvan de draadachtige wortels diep in het voedingsmiddel dringen. Aan de oppervlakte ontstaan dunne steeltjes met sporen erop. Bepaalde schimmelsoorten kunnen giftige stoffen produceren die schadelijk zijn als je ze binnenkrijgt, andere kunnen allergische reacties tot gevolg hebben.

Het goede nieuws voor liefhebbers van aardbeien, bramen en frambozen is dat de schimmels die op deze vruchten kunnen groeien voor zover bekend geen toxines produceren. Het risico bij consumptie is minder groot dan bijvoorbeeld bij noten, zaden of appels, waar de schimmels iets minder onschuldig zijn.

Omdat de schimmels op aardbeien of bramen door de bank genomen onschadelijk zijn, kan het geen kwaad als je per ongeluk een beschimmeld exemplaar zou opeten. De kans is trouwens groot dat je het vruchtvlees uitspuugt voordat je het inslikt, want de smaak van een beschimmeld stukje fruit is echt vies.

Schimmels zijn een veelvoorkomende vijand van aardbeien- en andere fruittelers, dus het is niet meer dan logisch dat je af en toe een aangetast stuk fruit in je doosje vindt.

Confituur

Schimmelsporen vind je overal in het milieu. Ze kunnen in het water of door de lucht verspreid worden, of zitten verscholen in landbouwgrond. Meestal besmetten de sporen van een schimmel de bloemen of de vruchten van een plant, waarna ze zich koest houden tot de vrucht rijp is. Als ze genoeg tijd krijgen, ontkiemen de sporen en kunnen ze, zeker in warme omstandigheden, vruchten in de buurt aantasten. Maak u geen illusies, sporen zijn in kleine hoeveelheden op bijna elk vers voedingsproduct aanwezig. Wellicht krijgt u de hele dag door schimmelsporen binnen, en u wordt er echt niet ziek van.

Het is een ander verhaal als schimmels dieper in het product doordringen en daar in sommige gevallen giftige stoffen gaan produceren. Dat gebeurt niet vaak bij aardbeien en bosbessen, maar wel bij voedingsmiddelen die vochtig zijn of een zachte en poreuze textuur hebben, zoals restjes van maaltijden, confituur, gelei, zachte kazen of brood. Als dat beschimmeld is, gooi het dan maar weg, en vlug ook, want binnenin zijn die producten dan waarschijnlijk al aangetast.

Kijk goed of er beschimmelde exemplaren tussen zitten wanneer je een doosje aardbeien of bramen koopt, en zet het thuis zo snel mogelijk in de koelkast. Spoel het fruit zeker niet dan al af, want een vochtig oppervlak versnelt de groei van schimmels. Wassen doe je pas vlak voor gebruik.

Schimmelsporen kunnen lang overleven, dus het is zeker geen kwaad idee om de binnenkant van je koelkast regelmatig schoon te maken met wat water waarin je bijvoorbeeld een soeplepel baksoda hebt opgelost. Als je in je koelkast ooit fruit of andere etenswaren aantreft die stevig ­beschimmeld zijn, stel die schoonmaakactie dan zeker niet uit.

© The New York Times