Alles klinkt beter als Einstein het heeft gezegd

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Er bestaat zoiets als komkommertijd, maar nu leven we meer in wat je kunt noemen: de kommertijd. Het ene ­onheilsbericht struikelt over het ­andere. Mijn dakgoot is naar beneden gewaaid en mijn dochter heeft koorts zonder corona, terwijl ze onlangs ­corona zonder koorts had. De wereld vercamionettiseert, lees ik in een ­artikel over wantoestanden bij ­pakjesdiensten. Ik ben altijd blij als ik een nieuw woord aan mijn woordenschat kan toevoegen. Helaas is ­vercamionettiseren niet het soort woord dat mijn hart sneller doet ­kloppen.

Nog zoiets mottigs is de overwinst die energieleveranciers boeken, terwijl ze de verkleumde medemens pluimen zonder gêne. In de krant staat: ‘In sommige gemeenten is de vraag om hulp verdubbeld. De OCMW’s proberen te bemiddelen bij de energie­leveranciers, maar dat is sinds kort ­onmogelijk. Je krijgt alleen wacht­muziek te horen als je belt. Mail­adressen zijn van de sites verwijderd.’

Vroeger werd zoiets laf genoemd, een hoedanigheid die steeds vaker ­schaamteloos voorkomt. Mijn dochter, met haar prille geloof in wetsdienaren, vraagt waarom de politie daar niets aan doet. Het valt niet mee om uit te leggen dat de politie soms ook maar in dienst staat van een systeem dat ­gesjoemel oogluikend toestaat. Sinds kort weet ik dat sjoemelen komt van schummeln, wat betekent: heen en weer lopen, bedrog plegen, iets stilletjes wegwerken. Alles klinkt enger als het in het Duits gezegd wordt.

Dan zijn er nog de Russen, en de ­goedlachsheid van onze Ludivine Dedonder. Dat vind ik een leuke naam voor een minister van Defensie. Ze stond in de krant met een fancy ­leren jasje, een tandpastagrijns en de onsterfelijke woorden: ‘We zijn er klaar voor!’

Ze deed mij denken aan een vrijwilliger van het Rode Kruis die op een ­festival komt helpen om de bezwijmden te verzorgen. Vroeger dacht ik dat ministers de slimsten van de klas ­waren. Dat was even naïef als geloven dat de politie iets zal doen aan het misbruik van wachtmuziekjes.

Intussen circuleren geruchten over een lijst met journalisten en lgbtq+’ers die in Oekraïne opgesloten of ­geliquideerd moeten worden. Je kan veel zeggen van Vladimir Poetin, maar niet dat hij geen vleugje oude witte heteroman aan de wereld toevoegt.

Ik volg de troepenbewegingen en denk aan de woorden van Albert Einstein: ‘Ik weet niet welke wapens gebruikt zullen worden in de Derde Wereld­oorlog, maar ik weet wel dat in de Vierde Wereldoorlog zal worden gevochten met stokken en stenen.’

Dat is het soort oneliner dat je niet meer vergeet eens je hem gehoord heb. Een leven lang denk ik dat hij komt van de beroemde geleerde. Bij nader inzien blijkt dat echter niet te kloppen. Een anonieme luitenant schijnt de onheilspellende woorden in 1946 te hebben uitgesproken, toen hij een kernproef in de Stille Oceaan bijwoonde.

Zonde dat de mythe wordt door­geprikt, want alles klinkt beter als ­Einstein het heeft gezegd. Soms is het verstandiger om niet te lezen, maar woordeloos naar afgewaaide takken in de tuin te staren.

‘Slechts twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid.’ Ook dat schijnt het fotogenieke genie achteraf in de mond gelegd te zijn.