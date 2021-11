Alarm in ruimtestation door naderend ruimteschroot, Pentagon opent onderzoek

De te dichte passages begonnen in de vroege uren. Om de negentig minuten herhaalde zich dit.

Vier astronauten trokken uit veiligheidsoverwegingen naar hun Crew Dragon, de drie andere naar een Sojoez. In geval van nood, zoals een catastrofale botsing, kunnen die reddingsschepen snel haar huis komen.

Geciteerd door het gezaghebbende space.com zegt het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos dat de situatie om 15.30 uur Belgische tijd weer normaal werd. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA heeft nog niet publiek omtrent het incident gecommuniceerd.

Wat het ruimteschroot precies is, is nog niet geweten. Experts hebben al herhaaldelijk gewaarschuwd voor het (toenemend) gevaar van botsingen met ruimteschroot.

Volgens Amerikaanse ruimtevaartspecialisten zou een Russische satelliettest aan de basis van het schroot liggen. De Russische top-ruimtevaartjournalist Anatoli Zak heeft het over een test met een in 1982 gelanceerde spionagesatelliet van het type Tselina. Die zou twee jaar later in onbruik zijn geraakt. Of en wanneer de test zou hebben plaatsgevonden is onduidelijk. In ieder geval stelt het Pentagon een onderzoek in.