Al meer dan 5.000 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt, en dat is niet zomaar een getal

“Het is niet zomaar een getal”, aldus NASA-onderzoeker Jessie Christiansen. “Elk van deze ontdekkingen is een nieuwe wereld, een gloednieuwe planeet. Ik word enthousiast van elke planeet die we vinden omdat we er nog niets over weten.”

De eerste exoplaneet werd in 1992 gevonden. Inmiddels staat de teller op 5.005 bevestigde planeten rond andere sterren dan de zon. Sommige zijn klein en gesteenteachtig net als de aarde en andere exoplaneten zijn gasreuzen, veel groter dan Jupiter.

Er zijn ook planeten die om twee sterren heen draaien. Daarnaast zijn er duizenden potentiële planeten. Wetenschappers hebben signalen opgepikt en vermoeden dat die exoplaneten bestaan, maar het definitieve en onomstotelijke bewijs is er nog niet.

Het werkelijke aantal planeten in het heelal zal nog veel hoger zijn. Alleen al in onze Melkweg zijn minstens 100 miljard sterren en er zijn honderden miljarden stelsels zoals de Melkweg. Al die sterren in al die stelsels kunnen planeten bij zich hebben.

“Van de 5.000 exoplaneten die bekend zijn, bevinden 4.900 zich binnen een paar duizend lichtjaar van ons vandaan”, zegt Christiansen. “Als je bedenkt dat we 30.000 lichtjaar van het centrum van het melkwegstelsel verwijderd zijn, betekent dat dat er nog veel meer planeten in ons melkwegstelsel zijn die we nog niet hebben gevonden, wel 100 tot 200 miljard. Dat is verbijsterend.”

Jacht op exoplaneten

Met de komst van nieuwe telescopen zullen wetenschappers de komende jaren alleen maar meer exoplaneten vinden. Zo gaat ruimtetelescoop James Webb, het nieuwe vlaggenschip van de moderne astronomie, binnenkort op zoek naar onder meer planeten waar misschien leven mogelijk is, verre sterrenstelsels en sporen van de oerknal. Hij kan een miljard jaar verder terug in de tijd kijken dan zijn voorganger, de Hubble.

In 2027 wordt ook de Nancy Grace Roman Space Telescope gelanceerd om mee op jacht te gaan naar exoplaneten. Twee jaar daarna lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de Ariel-ruimtelescoop die de chemische samenstelling van planeetatmosferen nauwkeurig in kaart moet brengen.

Het doel van de sterrenkundigen is niet om zo veel mogelijk exoplaneten te tellen. Ze zijn vooral nieuwsgierig naar de samenstelling en de diversiteit ervan. En die variatie is aanzienlijk. Zo werden al erg uiteenlopende types ontdekt, van exoplaneten met een erg zware massa tot uiterst lichte hemellichamen.