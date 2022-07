Afrikaanse fossielen tonen aan dat er echt een ‘monster’ kon leven in Loch Ness

Het monster van Loch Ness is een mysterie dat al eeuwenlang fascineert. Duizenden mensen zouden het dier, dat zich zou verschuilen in een groot, diep meer in Schotland, al gezien hebben. Vanaf de twintigste eeuw namen de waarnemingen stelselmatig toe en doken er ook – weliswaar onduidelijke – foto’s op. Terwijl de wetenschap het er in het algemeen over eens is dat ‘Nessie’ waarschijnlijk niet meer dan een fabel is, blijft het mysterie niet alleen monsterjagers maar ook drommen toeristen naar Inverness lokken.

Fossielen die nu gevonden zijn in een 100 miljoen jaar oud riviersysteem in de Sahara in Marokko werpen mogelijk een ander licht op de zaak. De restanten van plesiosaurussen suggereren dat het prehistorische reptiel, waarvan men tot nu toe dacht dat het uitsluitend in zout water leefde, ook in zoetwatersystemen geleefd zou kunnen hebben.

‘Aannemelijk’

De gevonden fossielen zijn botten en tanden van 3 meter grote volwassen dieren en een been van een voorpoot van een 1,5 meter groot plesiosaurusjong. De resten zijn op een rivierbedding uit het Krijt in Marokko ontdekt door wetenschappers van de Britse universiteiten van Bath en Portsmouth en de Université Hassan II in Marokko. De studie verscheen in vakblad Cretaceous Research.

“We weten niet waarom de plesiosaurussen zich hier in zoet water bevinden”, zegt dr. Nick Longrich, onderzoeker aan de universiteit van Bath. “Het is controversieel, maar wie zegt dat ze in de zee moesten leven, gewoon omdat wij paleontologen ze altijd ‘zeereptielen’ hebben genoemd? Veel marien leven heeft zich een weg gebaand naar zoetwater.”

De meest plausibele verklaring, volgens de onderzoekers, is dat plesiosaurussen zowel in zoet als in zout water konden leven. En dus is het “aannemelijk” dat een plesiosaurus in het Schotse meer had kunnen overleven.

Een impressie van een plesiosaurus, waarop het beeld van 'Nessie' geïnspireerd zou zijn. Beeld Shutterstock

66 miljoen jaar geleden uitgestorven

De inspiratie voor het monster van Loch Ness zou ontstaan zijn na de eerste ontdekking van fossielen van plesiosaurussen in 1823. Het waren reptielen met een kleine kop, een lange nek, en vier lange zwemvinnen.

Over de hele wereld zijn sindsdien plesiosaurusfossielen gevonden, ook onder andere in Engeland. Maar helaas voor Nessie-believers: alle wetenschappelijke data wijzen erop dat de plesiosaurus ongeveer 66 miljoen jaar geleden, samen met de dinosauriërs, is uitgestorven.