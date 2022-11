Afgelopen jaar 2.000 miljard euro aan cryptogeld in rook opgegaan. Is mislukte deal de definitieve genadeslag?

FTX, de op een na grootste cryptobeurs ter wereld, staat op de rand van het faillissement. De zoveelste klap voor de wereld van de cryptomunten. Het afgelopen jaar is er 2.000 miljard euro aan cryptogeld in rook opgegaan. Is dit de definitieve genadeslag? En moet u nu dringend uw bitcoins verkopen?

Wat is er precies aan de hand?

Er bestaan wereldwijd twee grote cryptobeurzen, online marktplaatsen waar cryptogeld verhandeld wordt. FTX, de op een na grootste cryptobeurs, kwam begin deze week in zwaar weer terecht. FTX wordt geleid door de amper dertigjarige Amerikaan Sam Bankman-Fried, in cryptokringen bekend als SBF. Vorige week raakte bekend dat zijn hefboomfonds Alameda Research te nauw gelinkt zou zijn met FTX. De balans van Alameda zou niet uit normale activa bestaan, maar voor het grootste deel uit FTT’s. Dit zijn de cryptomunten die bij FTX gebruikt worden om transacties te kunnen doen.

En zo komen we in een echte miljardairssoap terecht. Het zou de Chinees-Canadese zakenman Changpeng Zhaozou geweest zijn die het nieuws over problemen bij FTX had gelekt. Zhao is als eigenaar van Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, de belangrijkste concurrent van Bankman-Fried. Meteen kondigde Zhao aan dat hij 500 miljoen dollar van zijn FTT-munten zou verkopen omwille van “de recente onthullingen”. Dit leidde ertoe dat er paniek ontstond bij de andere eigenaars van FTT-munten. Zij wilden zo snel mogelijk alles inwisselen voor veilige dollars.

Bankman-Fried moest zijn investeerders aanspreken om naar verluidt 8 miljard dollar op te halen. Dat mislukte. Zhao zag zijn kans schoon en deed een voorstel om FTX over te nemen. Maar dinsdag blies hij de deal plots op. Wat meteen voor een kettingreactie zorgde in de cryptowereld en alle cryptomunten in het rood deed duiken. Bitcoin verloor op vijf dagen tijd 25 procent van zijn waarde, al kwam er gisteren wel weer tien procent bij.

Zullen de klanten van FTX hun geld nog ooit terugzien?

FTX lijkt op het eerste gezicht veel weg te hebben van een bank, maar dat is het niet. De cryptowereld is niet gereguleerd en is gedecentraliseerd, wat in principe de sterkte zou moeten zijn van deze markt. Maar als een grote speler omvalt, dan is er geen enkele bescherming. Bij een bank is er een overheidsgarantie, die is die er in dit geval niet. Als FTX het faillissement zou aanvragen, zullen de klanten via de rechtbank moeten vechten voor het geld dat eventueel nog zou overschieten.

Is dit vergelijkbaar met de bankencrisis van 2008 en kan het dus grotere gevolgen hebben?

Nee, daarvoor is de cryptowereld veel te klein. Vorig jaar was de waarde van de totale cryptowereld nog 3.000 miljard euro, nu is die teruggevallen naar amper 1.000 miljard euro. Veel geld, maar peanuts in vergelijking met de globale economie waarin ongeveer 146.000 miljard euro omgaat. Als u zelf geen cryptomunten heeft, zal u er hoogstwaarschijnlijk helemaal niks van ondervinden.

Maar de afwikkeling van dit verhaal doet wel heel sterk denken aan de val van Lehman Brothers veertien jaar geleden. Die veroorzaakte een wereldwijde financiële crisis omdat er op de balans van de bank waardeloze hypothecaire leningen stonden. Bear Stearns, een andere bank in de problemen, werd toen overgenomen door de grootste Amerikaanse bank JPMorgan. Dat vroeg en kreeg steun van de Federal Reserve om de overname af te ronden. Anders had deze overname niet kunnen doorgaan.

Er is een lijn te trekken met wat Binance wilde doen met FTX. En wat FTX eerder dit jaar zelf deed met een aantal kleinere spelers op de cryptomarkt. De grote vraag is nu wat er gebeurt als ook Binance op een bepaald ogenblik zou omvallen? Dan dreigt het kaartenhuisje in elkaar te vallen. Het grote verschil met 2008 is immers dat er in de cryptowereld geen centrale bank is, die Binance zou kunnen ondersteunen als het overkop dreigt te gaan.

En dat is nu net de achilleshiel van het hele cryptoverhaal. Het is een geloofssysteem dat gestoeld is op het vertrouwen van de bitcoin-kopers. Dat geldt trouwens voor het hele kapitalistisch systeem sinds het verlaten van de goudstandaard. Ons vertrouwen dat die cijfertjes op onze bank-app ook echt iets waard zijn, doet het systeem draaien. Met die nuance dat er in geval van nood wel altijd centrale banken klaarstaan. Die beschikken over instrumenten om het vertrouwen van de consumenten te herstellen. En dat is dus niet het geval in de cryptowereld.

Wat gaat er nu gebeuren? Is het niet tijd voor wat meer regels?

Dat is nu het cynische van het hele verhaal. Het was net Bankman-Fried die druk in overleg was met het Amerikaanse congres om wetgeving te schrijven die de cryptowereld zou reguleren. Maar dat kon bij zijn concurrenten op weinig begrip rekenen, die hem verweten dat hij deze wetten volledig op zijn maat maakte en dat het zo hun hele businessmodel zou ondermijnen.

Bankman-Fried zal de komende tijd in ieder geval niet echt welkom zijn in Washington DC. Hij verloor trouwens 14 miljard dollar van zijn vermogen door de crash van FTX en houdt nu nog maar één miljard over. De roep om meer regels zal in ieder geval steeds luider gaan klinken. Het zal wel afwachten zijn tot de nieuwe Congresleden geïnstalleerd zijn na de pas gehouden midtermverkiezingen.

Moeten we nu plots al onze bitcoins gaan verkopen?

Dat is moeilijk te zeggen. Om de redenen die we hierboven al aangehaald hebben, is de cryptomarkt zeer onstabiel en kunnen zelfs kleine gebeurtenissen – zoals het omvallen van FTX – grote schokgolven teweegbrengen. Het is een beetje zoals gokken: als je geluk hebt, zou je veel kunnen winnen, maar je kan ook alles kwijtspelen. Het lijkt in ieder geval niet aangewezen om er nu plots met al uw spaargeld in te stappen.

Door de gestegen rentevoeten zijn er nu ook veel veiligere alternatieven die heel rendabel zijn. Dat is de reden waarom bitcoin vorig jaar drie keer zoveel waard was. Omwille van de lage rentevoeten gingen mensen op zoek naar alternatieven voor hun spaargeld. En zo kwamen ze bij cryptomunten uit. Nu zijn velen er weer uitgestapt, wat de waarde van de cryptomunten negatief beïnvloed heeft.