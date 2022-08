Ademen en bemesten op Mars? Universiteit Antwerpen maakt het mogelijk

Op Mars bestaat de atmosfeer vooral uit het tegenwoordig op aarde vervloekte CO 2 -gas. Daarnaast zit er nog 2 procent stikstof in de mix. Nu blijkt dat de wetenschap erin slaagt om die specifieke samenstelling in een handomdraai om te zetten in substanties die voor ons de kern van leven uitmaken: zuurstof, brandstof en kunstmest.

Dat blijkt te lukken in een ‘plasmareactor’. Plasma ontstaat wanneer je aan gasmolecules energie toevoegt, bijvoorbeeld door er elektriciteit door te jagen. Zo kun je CO 2 en stikstof ‘splitsen’ en omzetten in nieuwe moleculen.

“We maken in onze reactor allemaal kleine bliksemschichtjes. Dat kan gewoon bij kamertemperatuur. Die bliksemschichtjes splitsen de gasmoleculen, zoals CO 2 en stikstof, eerst in zeer reactieve deeltjes. Daarna botsen die opnieuw met elkaar en vormen ze nieuwe producten”, zegt ­professor Annemie Bogaerts (UA).

En het blijken basisproducten voor de mens: O 2 of zuurstof, CO of brandstof en NOx of de basis voor kunstmest.

Opzij, NASA

Op Mars produceert een experiment van de NASA nu al zuurstof: aan boord van de rover Perseverance maakt het experiment ‘MOXIE’ zuurstof uit de Mars-atmosfeer. Maar door, in tegenstelling tot de NASA, te werken met een plasmareactor leveren de Antwerpse onderzoekers nu in hun onderzoek nog heel wat meer.

Om de onderliggende mechanismen te verklaren hebben ze hun experimenten ook via de computer gesimuleerd. En dat toont hoe CO 2 opsplitsen niet alleen zuurstof en brandstof geeft maar tegelijkertijd ook de vorming van NOx stimuleert. Bovendien blijkt de aanpak met de plasma­reactor een stuk snel­ler en energiezuiniger dan de bestaande ­methode.

“De snelheid en energie-efficiëntie van de omzetting die wij halen is nooit eerder bereikt”, zegt Bo­gaerts. Zo levert dit team in een uur 47 gram zuurstof uit CO 2 , wat dertig keer meer is dan wat MOXIE momenteel biedt. Ook blijken de energiekosten in het Antwerpse onderzoek ongeveer tien keer lager. Handig is bovendien dat de aanpak met de plasmareactor zeer flexibel is, waardoor die compatibel is met de fluctuerende en niet-continu beschikbare zonne-elektriciteit op Mars.

“Snel en zuinig zuurstof, kunstmest en brandstof uit de Marsatmosfeer halen kan leven voor de mens op Mars mogelijk maken”, besluit Bogaerts.