2022 was een recordjaar voor ruimtevluchten: maar liefst 180 raketten succesvol gelanceerd

SpaceX stuurde afgelopen jaar gemiddeld om de zes dagen een van zijn Falcon-raketten in een baan om de aarde. Het totaal van 61 succesvolle lanceringen is gelijk aan een record uit 1980, voor Sovjet R-7 raketten.

De meeste lanceringen van SpaceX hadden een commerciële lading, waaronder het eigen netwerk van Starlink communicatiesatellieten. Er zijn nu meer dan 3.300 operationele Starlinks, verreweg de grootste satellietconstellatie ooit. Door de toenemende drukte in de ruimte heeft SpaceX tussen eind 2020 en eind 2022 zijn Starlinks meer dan 26.000 keer moeten verplaatsen om botsingen met andere objecten in de ruimte te voorkomen.

Naast SpaceX hebben andere Amerikaanse bedrijven samen 17 lanceringen uitgevoerd in 2022, volgens een analyse van het Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian in Massachusetts, dat databases met ruimtevluchten bijhoudt.

Bij die 17 was onder meer de lancering in november van NASA’s nieuwe zware raket, het Space Launch System, die de komende jaren astronauten naar de maan moet brengen.

Europa tuimelt achteruit

De Verenigde Staten staan in de ranking dus afgetekend op één. China volgt met 62 succesvolle lanceringen, 9 meer dan in 2021. Veel daarvan waren regeringslanceringen, maar een snel groeiend deel behoort toe aan commerciële raketaanbieders. In totaal was het lanceringstempo van China in 2022 bijna drie keer zo hoog als dat van Rusland.

Het totaal aantal Europese lanceringen is gekelderd van 15 succesvolle lanceringen in 2021 tot slechts 5 vorig jaar. En dat heeft een politieke verklaring: het Europees Ruimteagentschap stopte met het lanceren van Sojoez-raketten van Russische makelij na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022.

Nieuw-Zeeland

Een opvallend land in de lijst is Nieuw-Zeeland, met een recordaantal van maar liefst negen lanceringen. Dat komt niet omdat premier Jacinda Ardern de geldkraan heeft opengedraaid voor ruimtevluchten, maar wel omdat het Amerikaanse bedrijf Rocket Lab commerciële ladingen in een baan om de aarde stuurt vanuit Nieuw-Zeeland.

Het komende jaar zou meer records kunnen breken dan het vorige. SpaceX heeft gezegd dat het in 2023 100 keer hoopt te lanceren - de missies omvatten de eerste orbitale vlucht van zijn enorme Starship-voertuig, dat bedoeld is om uiteindelijk mensen naar de maan en Mars te brengen.