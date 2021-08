Zwicht Lukaku voor de miljoenen van Chelsea, of blijft hij Inter trouw?

Het draait om veel centen. Percenten ook. Het is Chelsea menens voor Romelu Lukaku. En dat wordt zelfs niet meer ontkend. In Londen valt te horen dat Federico Pastorello, zijn Italiaanse zaakwaarnemer, de sleutel in handen heeft. Zijn overredingskracht wordt in de strijd gegooid. De belofte van miljoenen moet de rest doen. Bij Lukaku een salarisverdubbeling, bij Inter een bod van plus 120 miljoen euro.

Via een agent heeft Chelsea het water getest. Een deal die in totaal 100 miljoen euro waard zou zijn, een of twee overbodige Chelsea-spelers incluis, kan Inter niet overtuigen, maar de ‘no’s’ schrikken niet af. Rijke baas Roman Abramovich is het gewend om zijn zin te krijgen. Money talks. Het is speculeren met dat bod dat Inter gezien zijn bloedrode rekeningen niet kan weigeren.

Zover zijn we echter nog niet. Zolang Lukaku hen niet aanmoedigt tot een verkoop, blijft Inter zich verweren. Zolang Lukaku niet openlijk verkondigt dat hij absoluut wil vertrekken, kan zijn club zich verschuilen achter een zinnetje dat hij niet te koop is. Of straks het excuus aanhalen dat de speler aandrong op een transfer, terwijl zij de deur zelf op een kier hielden, zijn boekhouding indachtig.

Los van de financiën is het een moeilijke evenwichtsoefening voor Inter. Sportief en PR-gewijs. Zijn achterban was boos na het vertrek van coach Antonio Conte. Een afscheid van zijn kampioenenmaker (24 goals, 12 assists) betekent een streep door de grote ambities en de implosie van het project-Zhang, zijn overmoedige Chinese eigenaars. Leg het maar eens uit.

Iedereen weet hoe graag ‘Big Rom’ in Milaan is. De koning te rijk, met tifosi aan zijn voeten. Net als mama Adolphine, die altijd een belangrijke stem heeft, houdt hij van het leven en het voetbal in Italië. Van de ambiance in de spelersgroep. Van de warmte en verafgoding. Van het feit dat Inter hem van de eerste dag belangrijk heeft gemaakt.

Vlinders in de buik

Zelfs een trainerswissel heeft aan die verliefdheid weinig veranderd. Zijn uitspraken voor het EK waren eveneens oprecht: “Ik speel volgend seizoen bij Inter.” Dat was ook wat hij nieuwe coach Simone Inzaghi heeft laten weten. De lachende beelden met hem zijn niet geacteerd. De club heeft met hem zelfs transfertargets besproken - hij schoof ook enkele namen naar voren.

Na zijn vakantie kon hij niet snel genoeg zijn nieuwe baas ontmoeten. Naar verluidt heeft Inzaghi een geweldig gevoel bij ‘Big Rom’. Vlinders in de buik. Hij ziet geen speler die klaar is om een mes te planten. Wel een leider die zich engageert.

In de omgeving van Lukaku valt te horen dat hij niet zal pushen voor een eventuele transfer, zoals destijds bij Man United. De affectie voor Inter is groot. Toch blijft hij logischerwijs niet helemaal blind voor de charmes van Chelsea. Hij denkt na. Trainer Thomas Tuchel belooft hem de hemel. Abramovich heeft zijn zegen gegeven om van hem de duurste inkomende transfer ooit in de Premier League te maken. Londen is een fantastische stad – anders dan Manchester.

Bovendien worden hem nog argumenten aangepraat. De Scudetto heeft de prijzenhonger van Lukaku aangewakkerd. Alle sportieve en financiële garanties om die te stillen kan Inter hem niet bieden. Een club kreunt om zijn spelers tijdig te kunnen betalen. Laat staan dat het Lukaku kan beloven hem met kwaliteit te omringen.

Puzzelstukjes

In Londen is die onzekerheid er minder. Chelsea is niet meer de dominante macht in de Premier League, maar sinds anderhalf jaar Abramovich ziet het plots weer groot - ponden rollen. Als Erling Haaland niet komt, halen we wel een andere spits van het bovenste schap.

De finale knoop zal Lukaku doorhakken - niet Pastorello. De lessen uit het verleden. Zaakwaarnemer Christophe Henrotay, parkeerde hem bij Everton. Opvolger Mino Raiola duwde hem in 2017 naar Man United, terwijl Lukaku in eerste instantie zijn zinnen op Chelsea had gezet.

“In het voetbal gebeuren er dingen”, zei hij daar ooit cryptisch over. “Als je ergens naartoe gaat moeten alle puzzelstukjes passen. Bij United was dat niet zo. Van de eerste dag was er altijd die ‘ja, maar’. Na verloop van tijd kwam ik in een negatieve spiraal terecht.”

De vraag spookt nu door zijn hoofd: zijn alle puzzelstukjes bij Chelsea voorhanden? Haaland was eerste keus. Stamford Bridge is een trainers- en spitsenkerkhof. Er is het prijskaartje en de druk. Er is de stempel van ‘Man United-reject’. Er zijn de scherpe pennen. De fanatieke fans op sociale media, waarvan nu al een aantal zijn twijfels uit.

Voor Lukaku is het kiezen tussen de comfortzone en de warmte in Milaan, de uitdaging en de kilte in Londen.