Zwemster Fanny Lecluyse (29) zet punt achter carrière: ‘Tijd om de fakkel door te geven’

“In april 2000 in Brugge dook ik voor het eerst in het water voor een competitiewedstrijd. 21 jaar later, op het WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi, heb ik mijn laatste wedstrijd gezwommen. Ik hang mijn zwempak dus aan de haak en je zal me niet snel meer baantjes zien trekken. Aan de rand van het zwembad zal je me in de toekomst misschien wel nog zien verschijnen.”

“2021 is dus het jaar van het afscheid geworden. Het was een schitterend jaar, met finales op de Olympische Spelen en het WK. Maar om daar te geraken, volg je een lange en hobbelige weg, vol obstakels en tegenslagen. Succes valt zonder opofferingen niet te bereiken, en al zeker niet in het zwemmen. Ik heb dan ook heel wat mensen te bedanken, onder wie mijn coach en mijn ouders”, aldus Lecluyse.

Lecluyse bereikte afgelopen zomer op de Spelen in Tokio als eerste Belgische vrouw sinds Brigitte Becue in 1996 een zwemfinale.