Zware straf in het verschiet? Union kan Vanzeir voor meer dan acht speeldagen verliezen

Als we er de Indicatieve Tabel van het Bondsparket bijnemen, leren we dat een vuistslag standaard een voorstel tot minnelijke schikking van vier wedstrijden schorsing oplevert. Daar kan echter van afgeweken worden. Het Bondsparket kan beslissen om Vanzeir meteen op te roepen zonder minnelijke schikking. De straf zou dan twee tot acht wedstrijden schorsing kunnen zijn.

Gezien de ernst van de feiten kan het Bondsparket ook daar nog van afwijken. “In het geval van verzwarende omstandigheden - zoals het oplopen van een zware blessure door de tegenstrever - kan uitzonderlijk van de ‘vork’ worden afgeweken en kan een schorsing van datum tot datum worden opgelegd (= meer dan 8 wedstrijden schorsing).”

Felice Mazzu heeft komend weekend tegen Eupen nog meer kopzorgen. Zijn andere spits, Undav, pakte immers zijn vijfde gele kaart in een vreemd incident met Laforge, die vond dat de spits tijd won bij zijn wissel. Undav bleek achteraf geen fan van de ref: “Ik begrijp er niets van, ik kan toch niet weten dat ik gewisseld word voor het bord met mijn nummer de lucht ingaat? Bovendien liep hij de hele tijd Frans tegen me te praten, ook al gaf ik constant aan dat ik die taal niet machtig ben.”

Valentine Ozornwafor (22), de Nigeriaanse verdediger van Charleroi die de slag van Dante Vanzeir incasseerde, bracht de nacht door in het ziekenhuis. De impact van de slag leek op het eerste gezicht en op de beelden niet extreem groot, maar schijn bedriegt. Ozornwafor werd minutenlang verzorgd op het veld en verloor daarbij twee keer het bewustzijn.

Coach Edward Still had meteen na de wedstrijd vertrouwen in een goede afloop. “Het positieve is dat hij niets gebroken heeft. Hij verloor het bewustzijn, dus bleef hij in het ziekenhuis voor observatie. Ik heb er vertrouwen in dat alles goed zal komen.” (SDG)