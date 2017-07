Zware nekpijn dwingt Serge Bruynkens tot opgave in Silk Way Rally

Uit een MRI-scan bleek dat het onverantwoord zou zijn om de wedstrijd verder te zetten, dus stapte Bruynkens op zijn verjaardag uit de wedstrijd. Zijn teamgenoten Artur Ardavicius en Michel Huisman zijn vandaag met een andere navigator van start gegaan.



"Dit is op zijn minst een speciale manier om je verjaardag te vieren", zegt Bruynkens. "Tijdens de rit van gisteren nam de pijn in mijn nek toe en begon mijn hand te tintelen. Op het einde van de rit kon ik mijn roadbook nog amper vasthouden. Alle kracht was weg. Bij aankomst ben ik opnieuw naar de kiné gegaan die mij onmiddellijk doorstuurde naar het ziekenhuis. Het verdict was bikkelhard. Een geknelde zenuw en het advies om niet verder te rijden. Ik heb nog een tweede, derde en zelfs een vierde opinie gekregen bij andere dokters en specialisten. Allen kwamen ze tot hetzelfde besluit. In de gegeven omstandigheden doorrijden zou te veel risico's inhouden. Met pijn in het hart stap ik uit de wedstrijd."



Vergunningen

"Mijn teamleden blijven in koers. Het reglement laat toe dat er een andere navigator instapt op voorwaarde dat hij deel uitmaakt van het team én over de nodige vergunningen beschikt. Marco Ferran neemt mijn plaats in. Vanavond beslis ik of ik vervroegd naar huis kom dan wel of ik bij het team blijf om zaterdag toch mee over het podium te rijden. Artur zou dat graag willen. Volgende week laat ik in België een nieuwe MRI nemen waaruit zal blijken wat de volgende stappen zijn. Als een operatie nodig is, dan laat ik die uitvoeren. Eén ding staat vast. Ik stap pas opnieuw in als ik volledig genezen ben. Als ik daarvoor een Dakar moet overslaan, dan is dat maar zo. Liever eentje overslaan dan nooit meer aan de start te kunnen komen."