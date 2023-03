Zwakke start van Alpecin-Deceuninck: ‘Niet leuk, maar we zitten niet in een hoekske te janken’

Nul zeges en plaats 38 op de UCI-ranking. Het voorlopige bilan van Alpecin-Deceuninck. Niet fraai, maar niet onlogisch aangezien de kopmannen nog amper koersten. Van der Poel start pas zaterdag in Strade Bianche. ‘Mathieu is zeer goed in orde. Binnen twee weken kan de wereld er al helemaal anders uitzien.’

2019: 18de; 2020: 12de; 2021: 6de; 2022: 9de.

Geen enkele ploeg maakte de voorbije vijf jaar zo’n steile opgang op de UCI-ranking als het ensemble van Philip en Christoph Roodhooft. Het verhaal is bekend: in 2018 was Corendon-Circus nog een continentale veldritploeg. Na vier jaar groeien op pro-continentaal niveau is Alpecin-Deceuninck sinds 1 januari een WorldTour-ploeg. De topklasse.

Op de maandag gepubliceerde ploegenranking van de UCI staat Alpecin-Deceuninck pas 38ste met 154 punten. Nummer één Team UAE (2.975) scoorde al negentien keer meer. Ook de drie andere Belgische topploegen doen fiks beter. Intermarche-Circus-Wanty (tweede, 2.621), Soudal-QuickStep (vierde, 2.541), Lotto -Dstny (negende, 1.619).

Dankzij de zesde plaats in Le Samyn sprokkelde nieuwkomer Soren Kragh Andersen dinsdag veertig punten, maar dan nog moeten de Roodhoofts op de UCI-ranking Team Roojai Online Insurance uit Thailand voor zich dulden. Zelfs het Development Team van Soudal-QuickStep staat boven hen. “Het doet ons niks”, zegt sportief manager Christoph Roodhooft. “Ik kijk nooit naar de UCI-stand, ook niet toen we bovenaan stonden.”

Er is nog tijd zat om te klimmen op de ladder. Twee weken geleden stond Jumbo-Visma nog op plaats 28. Na een weekendje winnen in Omloop en Kuurne staat het zesde. “De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen”, klinkt het dan in Nederland. In het Vlaams: het eerste gewin is kattengespin.

Winnen was er voor Alpecin-Deceuninck dit jaar nog niet bij. Daarmee is het de enige WorldTour-ploeg die nog niet kon juichen. Vorig jaar had het op 1 maart al drie zeges beet, waaronder twee ritten in UAE Tour met Jasper Philipsen. Roodhooft: “Als Jasper in februari drie weken op hoogtestage gaat, kan je hem niet laten sprinten in UAE Tour, maar misschien proberen we met Jasper te winnen in Gent-Wevelgem en vereist dat volgens ons de aanpak, die we nu hebben gedaan.”

De voorbije vijf weken huurde Alpecin-Deceuninck vijf weken lang vijf hoogtekamers in Hotel Syncrosfera in het Spaanse Denia. “In totaal hebben er twaalf van onze renners in die hoogtekamers geslapen. We doen dat om nog hoger te mikken in de koersen die er voor ons toe doen, maar dat brengt ook consequenties mee. In Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve moesten we renners opstellen met kwaliteiten van een ander niveau. We zullen pas achteraf kunnen zeggen: we zijn stom geweest, of het was er boenk op”, zegt Roodhooft.

Philipsen en co. reden afgelopen weekend hun eerste koersen in de Omloop en Kuurne. Het bleek geen succes. Roodhooft: “Het was slecht. In de Omloop waren we nergens.”

Ook in Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn liep het niet op wieltjes. Er waren verzachtende omstandigheden. “Zondag breekt Silvan Dillier de scafoïde van zijn pols. Ook Philipsen viel en het duurde lang voor hij weer op de fiets zat, want hij had zich echt pijn gedaan. Hij heeft nadien nog hemel en aarde bewogen om terug te keren, maar het was te laat. Zonder die val zitten we met vier man mee in de groep van veertig. Dinsdag rijdt Kaden Groves in de voorlaatste ronde zijn voorwiel stuk.

“Excuses, maar elke ploeg komt wel zulke dingen tegen. Ik wil mij er dan ook niet achter verstoppen. Onze start is matig en andere ploegen doen het wel goed, maar het is niet dat we zitten te janken in een hoekske. We hebben de voorbije winter hard gewerkt. Voorlopig brengt dat nog niet op, maar het is te vroeg om die aanpak af te schieten.”

Roodhooft haalt het voorbeeld van de cross aan. “Voor het veldritseizoen hadden we één doel: wereldkampioen worden met Mathieu. In de kerstperiode zijn we soms van het kastje naar de muur gereden door Wout van Aert. Was onze aanpak de juiste? Ik weet het niet, maar we wonnen wel het WK.”

Ter vergelijking met de voorbije crosswinter zit Roodhooft nu opnieuw in de kerstperiode. “Het blijft sport en geen pure wetenschap. Niet alles gebeurt zoals je hoopt. Uiteindelijk hebben onze kopmannen nog maar amper gekoerst. Als het ook in maart en april zou tegenvallen, moeten we ons buigen over onze strategie, maar binnen twee weken kan de wereld er al helemaal anders uitzien.”

Mogelijk zaterdag al. Dan rijdt Mathieu van der Poel met Strade Bianche zijn eerste wegkoers van het seizoen. Hij won de grindkoers in 2021. “Het is moeilijk te oordelen of Mathieu even goed is als toen, maar ik kan wel zeggen dat hij zeer goed in orde is. Hij is gemotiveerd, gezond, heeft goed kunnen trainen en weinig fysieke ongemakken gekend. Na het WK heeft hij vakantie (in Dubai) genomen en nadien is hij twee weken op hoogte geweest in Syncrosfera. Sinds zondag is hij daar weg. Donderdag verkennen we het parcours. Strade Bianche is een lastige koers, maar ook vrij voorspelbaar. Hoe sterk het deelnemersveld ook is, de besten rijden uiteindelijk vooraan.”

Als Van der Poel wint, is de ban gebroken, maar dan zullen sommige analisten het begrip ‘eenmansploeg’ in de mond nemen. Als dat al ooit zo geweest is, is dat al een tijdje passé composé. Jasper Philipsen was in 2022 de beste sprinter ter wereld en won negen koersen. Van der Poel zorgde slechts voor vijf van de vierendertig zeges. Roodhooft krijgt grijze haren van het woord eenmansploeg: “Het is alleen de pers die dat schrijft. Geen enkele van onze partners heeft dat ooit al zo bekeken en zij investeren miljoenen in ons. Ons bedrijf heeft 140 mensen in dienst. Hoe kan je dan in godsnaam een eenmansploeg zijn!? Wij zijn als ploeg matig aan dit seizoen begonnen, maar zullen er als ploeg ook samen bovenop komen. Wij kijken vooruit. Het is niet de eerste keer dat het niet meteen marcheert, maar de voorbije drie jaar hebben we wel twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen.”