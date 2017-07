Zulte Waregem veegt de vloer aan met Eupen

De bezoekers namen meteen het initiatief in handen en creëerden al snel twee uitstekende kansen. Na negentien minuten kreeg Eupen echter een strafschop toen Bostyn te laat kwam en Ocansey aantikte.



De jonge doelman zette zijn fout meteen recht door de harde elfmeter van Garcia te stoppen. Kort na het half uur viel het doelpunt aan de overzijde. Na een ingestudeerd nummertje kopte De fauw de bal voorbij Van Crombrugge. Meteen ook de ruststand.



De beginfase van de tweede helft was vrij evenwichtig, tot Tirpan Olayinka neerhaalde. Laforge twijfelde niet en legde de bal op de stip. Saponjic trapte de 0-2 tegen de touwen.



Nog voor het uur was de wedstrijd beslist. De Pauw tikte van dichtbij de 0-3 binnen.Vijf minuten later ging Tirpan opnieuw in de fout. Hij verspeelde de bal aan Olayinka, die Saponjic bediende. De Serviër nam het geschenk in dank aan: 0-4.



Zulte Waregem bleef de betere ploeg, maar wachtte tot het absolute slot om de forfaitcijfers op het bord te zetten. Coopman knalde de bal knap in de verste hoek.