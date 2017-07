Zulte Waregem onderuit tegen Franse promovendus, Moeskroen klopt B-ploeg van Lille

Bij een 0-3 achterstand was het verdediger Timothy Derijck die voor Zulte Waregem vanop de stip de eer kon redden tegen Amiens. Kersverse aanwinst Idrissa Doumbia maakte zijn debuut voor de West-Vlamingen.



Excel Moeskroen haalde stevig uit tegen de buren van LOSC Lille. Na doelpunten van Nkaka, Olinga, Boya en Mbombo (2x) eindigde de partij op een 1-5 zege voor de Henegouwers. Lille stond wel niet met zijn eerste team op het veld.



Sporting Lokeren ten slotte had in de Oost-Vlaamse derby bij KMSK Deinze (eerste amateurdivisie) weinig overschot. Goals van Miric en Monsecour zorgden alsnog voor een krappe 1-2 zege.