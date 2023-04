Zowel Inter als Chelsea bouwt toekomst zonder Lukaku: wat nu?

Op 31 maart 2023 sprak Graham Potter, op dat moment nog trainer van Chelsea: “Romelu Lukaku is nog altijd een speler van Chelsea. We volgen hem op de voet. Hij is een fantastische speler. Maar laten we opnieuw praten in de zomer.” Twee dagen later zette Chelsea-eigenaar Todd Boehly een punt achter de samenwerking met Potter, voor wie de Amerikaan in september 23 miljoen euro had betaald aan Brighton.

Lukaku speelt momenteel op huurbasis bij Inter. Als het van hem afhangt, voetbalt hij volgend seizoen opnieuw in Milaan, in de stad die zijn hart heeft veroverd, bij de club die hij in de zomer van 2021 halsoverkop inruilde voor Chelsea. Een derde keer Londen komt niet meer in zijn plannen voor.

“Inter betekent alles voor mij”, zei Lukaku in december aan Sky Italia. “Maar we moeten wel een oplossing vinden met Chelsea. Ik hoop dat ik hier kan blijven.”

Hoop die ze vanuit Inter vandaag niet meer aanwakkeren. Een strategische zet om druk uit te oefenen op een andere partij valt in transferdossiers nooit uit te sluiten, maar vanuit de club wordt een duidelijke boodschap gestuurd. Die stond maandag zwart op roos in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport: Inter plant een toekomst zonder Lukaku.

Riant salaris

Er zijn redenen genoeg waarom Inter de huurovereenkomst niet wil/kan verlengen. Het nummer vijf in de Serie A betaalde in juli een initiële huursom van 7,86 miljoen euro, die met bonussen kon oplopen tot 13 miljoen. Daarbovenop stort Inter maandelijks netto 1 miljoen op de bankrekening van Lukaku.

De return on investment is tegengeslagen. Lukaku heeft blessures gekend, maar na het WK heeft hij zich evenmin kunnen opwerpen tot onbetwiste titularis. Was Lukaku in zijn eerste periode bij Inter goed voor een doelpunt elke 121 minuten, dan is dat vandaag een doelpunt om de 175 minuten (waarvan meer dan de helft strafschoppen).

Hij scoorde een beslissende treffer in de achtste finales van de Champions League tegen Porto. Een doelpunt van 10,6 miljoen euro prijzengeld. Maar met Lukaku als basisspeler verloor de club ook vijf van zijn laatste zeven matchen.

Als Inter straks in de Serie A een Champions League-ticket misloopt, volgt een gat van minstens 60 miljoen euro. Voor een club die leeft bij gratie van zijn Chinese eigenaars en leningen bij Amerikaanse investeringsfondsen is elke euro belangrijk. De voorbije tien jaren schreef Inter 784 miljoen euro verlies in de boeken. Zelfs met de Champions League-inkomsten wil voorzitter Steven Zhang straks besparen. De loonlasten moeten naar omlaag.

Een definitieve aankoop van lukaku kon Inter zich sowieso niet veroorloven. De doorverkoopmarge op een bijna dertigjarige speler is haast nihil. En huurgelden zien ze evenmin als rendabel. Nog anderhalve maand heeft Lukaku om de Inter-directeurs toch op andere gedachten te brengen.

Spelers in etalage

Rest natuurlijk nog Chelsea. Daar zal veel afhangen van de wensen van zijn nieuwe trainer. Lukaku heeft nog een contract tot 2026 bij Chelsea.

Eigenaar Boehly deed voor meer dan 600 miljoen euro inkomende transfers dit seizoen. Om de verliezen te beperken zet hij straks heel wat spelers in de etalage. Het exploitatieverlies, zonder transferinkomsten, bedroeg vorig boekjaar 275 miljoen. Chelsea heeft met Frans international Christopher Nkunku trouwens al een extra aanvaller vastgelegd.

Voor Thomas Tuchel, de coach die aan het seizoen begon bij Chelsea, was Lukaku een schadelijk element. Hij moest eruit. Hij was de reden dat Lukaku uiteindelijk een uitleenbeurt kon doordrukken. Die is er nu niet.

Kan Chelsea het zich nog veroorloven om een speler voor een prikje weg te geven aan een club die een jaar eerder zelf 113 miljoen euro kreeg?