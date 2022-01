Zoveelste gemiste kans voor Mertens in een grandslam

De Australian Open 2022 was het 20ste grandslamtornooi voor Elise Mertens (26). Zestien keer haalde ze de derde ronde, tien keer de achtste finale, twee keer bereikte ze de kwartfinale, één keer de laatste vier. Dat zijn prachtige cijfers, uitmuntend zelfs. “Maar ik wil altijd meer en beter”, verwoordde Mertens onze gedachten.

Ze heeft de regelmaat, de ambitie, het talent en de weerbaarheid om zich telkens weer in scoringspositie te positioneren maar daar loopt het net iets te vaak mis. Ook zondagnacht weer. Met alle respect voor Danielle Collins, maar met een tikkeltje meer geluk had Mertens ook het Amerikaanse tornadotennis doorstaan. Om daarna de kwartfinale te spelen tegen Alizé Cornet, een 32-jarige Française die in haar 63ste grandslamtornooi pas voor de eerste keer bij de laatste acht staat. Een tweede halve finale op Melbourne Park lag in het verschiet. Details beslisten er anders over.

Vorig jaar op de Australian Open verloor onze landgenote in de achtste finale met 6-7, 5-7 van de lager geklasseerde Karolina Muchova. De Tsjechische ging verder tot in de halve finale. Op Roland Garros 2019 liet Mertens vijf matchpunten liggen in haar derde ronde tegen reekshoofd Sevastova. Op Wimbledon 2019 verknalde Mertens een 6-4, 5-2-voorsprong tegen de flink lager gerangschikte Barbora Strycova, de Tsjechische zou doorstomen tot in de halve finale.

Om van een patroon te spreken is het nog iets te vroeg dag in de carrière van Mertens, maar dit zijn toch gemiste kansen die haar palmares een heel ander uitzicht hadden kunnen geven. Als vorig jaar Brady (WTA 22), Pavlyuchenkova (31), Raducanu (150) en Fernandez (81) de grandslamfinales konden bemannen, dan heeft Mertens ook die mogelijkheid. Als Collins of Cornet bij de laatste vier zitten in Melbourne, dan moet ook Mertens vroeg of laat weer die plaats kunnen opeisen.

Niet dat ze er niet alles voor doet. Vorig seizoen sukkelde Mertens met de service, afgelopen week liep die bijna als vanouds. Daar is aan gewerkt in de winter. Mertens veranderde ook haar racket, om iets meer power te genereren, en bijna heel haar begeleidingsteam. Vroeg of laat gaat dat zijn vruchten afwerpen. Dat Mertens haar kansen niet altijd grijpt is één ding, dat ze die kansen elke keer weer afdwingt een ander.