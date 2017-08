Zoon herdenkt eerste F1-zege Michael Schumacher met ereronde

De 18-jarige Mick Schumacher zal op het circuit in de Benetton waarmee zijn vader in 1994 de wereldtitel pakte een ereronde afleggen. Mick rijdt op dit moment zelf in de Formule 3.



Na twee wereldtitels met Benetton in 1994 en 1995, won Schumacher tussen 2000 en 2004 het kampioenschap vijfmaal met Ferrari. In 2006 ging de Duitser met pensioen. Hij maakte nog een comeback tussen 2010 en 2012, maar kon de successen van weleer niet meer behalen. In zijn hele carrière won 'Schumi' 91 F1-races, waarvan de eerste in 1992 in België.



De ondertussen 48-jarige Schumacher raakte in december 2013 bij een skiongeluk in de Franse Alpen zwaargewond. Er sijpelen, zoals zijn familie het wenst, slechts zeer weinig berichten door over de gezondheidstoestand van de gewezen autocoureur.



Massa van de partij

Goed nieuws is er verder voor Felipe Massa. De 36-jarige Braziliaan krijgt van de medische commissie van de Internationale Autosportfederatie (FIA) groen licht om deel te nemen aan de GP van België, zo maakte zijn team Williams bekend. Massa miste vier weken geleden de GP van Hongarije wegens ziekte, en moest daardoor verplicht op doktersbezoek.



Massa staat momenteel in de WK-stand op de elfde plaats met 23 punten. De Duitser Sebastian Vettel van Ferrari voert de lijst aan met 202 punten.