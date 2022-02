Zonder zijn dure doelpuntenmachine voetbalt Inter mooier

In de jaarrekening van de FC Internazionale Milano Group staat op bladzijde 33 een verwijzing naar RSC Anderlecht nv/sa. Verwacht niet dat die openstaande schuld de bloedrode balansen van Anderlecht in 2021/2022 plots groen zal doen kleuren. Inter moet Anderlecht dit seizoen nog 671.000 euro. Het zijn de resterende solidariteitsschijven van de transfer van Romelu Lukaku van Manchester United naar Inter in de zomer van 2017, toen voor 74.162.000 euro. Zoals de wereldvoetbalbond FIFA voorschrijft, betaalt de kopende club bij een internationale transfer een solidariteitsvergoeding van 5 procent aan de clubs waar een speler tussen zijn 12de en 23ste geregistreerd stond.

Op 30 juni 2021, vóór Inter Lukaku voor 113 miljoen euro aan Chelsea verkocht, was zijn vorige overgang dus nog niet afbetaald. Inter had hem op krediet gekocht, een betaling gespreid over vijf schijven. Zo wachtte Man United nog op 36 miljoen euro, iets minder dan de helft van de verschuldigde som.

Grote omzet, nog meer verlies

De jaarrekening van Inter maakt duidelijk waarom de club niet aarzelde toen Chelsea in juli aanklopte voor Lukaku. Zijn titelseizoen heeft een prijskaartje. Inter maakte 245,6 miljoen euro verlies in 2020-2021, ondanks een omzet van 354 miljoen en hogere sponsorcontracten. Rode cijfers waarmee de Nerazzurri comfortabel de Serie A wonnen. Juventus sloot het boekjaar af met een verlies van 210 miljoen euro, AS Roma zat met een gat van 185 miljoen en AC Milan beperkte de schade in het tweede covidseizoen tot 96 miljoen.

In Europa deed slechts één leerling slechter dan Inter: FC Barcelona, met zijn afgrijselijk verlies van 481 miljoen euro. In de Italiaanse topklasse was het negatieve resultaat van Inter het grootste ooit. De voorbije twee jaar leden haar clubs samen meer dan 1,3 miljard verlies. Het zegt iets over de staat van de Serie A. “Onze competitie flirt met een bankroet”, liet Inters CEO Beppe Marotta optekenen. “We staan op de rand van de afgrond.”

Door eigen toedoen ook. De ambities zijn groter dan de middelen. Onder zijn Chinese eigenaars, de Suning-groep, sloot Inter geen enkel financieel jaar af met winst. Zij staan borg voor 403 miljoen euro aan verliezen sinds de overname in 2017.

De schuldenlast bedraagt ondertussen 472 miljoen euro. De loonlasten zijn in vijf jaar verdubbeld en de basis blijft dun. Zelfs met de verkoop van twee van zijn beste spelers vorige zomer, voor in totaal 178 miljoen, verwacht Inter in juni 2022 opnieuw geen positieve cijfers. Inter sleet rechtsachter Achraf Hakimi voor 66,5 miljoen aan PSG. De Franse grootmacht betaalde meteen 22,5 miljoen cash. Inter inde ook 41,1 miljoen bij een derde partij, die de factuur aan PSG overkocht. Voor de 113 miljoen die Chelsea netto moet betalen voor Lukaku hoopt Inter hetzelfde te doen.

Eén van de vijf schijven (22,6 miljoen euro) is gedeeltelijk gestort. De directie van Inter maakt zich sterk dat ze de openstaande vordering van 90,4 miljoen binnen de twaalf maanden via een derde partij kan recupereren. “Die constructies zijn broodnodig om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen”, zegt Inter.

Ondertussen ging zijn overkoepelende holding, Suning, ook een lening van 264 miljoen euro aan bij een Amerikaans investeringsfonds. Daarvan stond 133 miljoen op 31 december 2021 in de boekhouding van Inter. De ene put wordt gedicht door een andere te graven.

Ademruimte

Met het vertrek van Lukaku is het zwaarste salaris (nettoloon: 9 miljoen euro) uit de boekhouding geschrapt. Naast het veld heeft dat de club meer ademruimte gegeven. Tussen de lijnen wegen zijn vertrek en dat van architect Antonio Conte minder zwaar door dan verwacht. Vorig seizoen draaide bij Inter alles om Lukaku. In de Serie A had hij in 40 procent van de doelpunten rechtstreeks een voet, als afwerker of als aangever.

Lukaku mist Inter harder dan Inter hem mist. De Milanese club speelt onder Simone Inzaghi nog altijd in een 3-5-2-systeem, maar wel op een andere manier. Om de beeldspraak van sportief directeur Piero Ausilio te lenen: Conte bouwde de wolkenkrabber, Inzaghi is de interieurarchitect. Inter voetbalt mooier en met meer verbeelding. De achterste linie staat hoger. Er wordt intenser geprest. Dat zal vanavond tegen Liverpool ook blijken.

Edin Dzeko zit al aan veertien doelpunten voor Inter dit seizoen. Beeld Photo News

Inter doet nog op alle fronten mee, met dank ook aan een oude krijger. De 35-jarige Edin Dzeko, voor 2 miljoen euro weggeplukt bij AS Roma, vult de positie van ‘Big Rom’ op een andere manier in. Met Lautaro Martínez, spitsmaatje van Lukaku, heeft hij niet meteen een connectie, maar dat verstoort het rendement niet. In balbezit heeft Dzeko meer kwaliteiten dan Lukaku, in de zestien is hij even klinisch (veertien goals al in alle competities).

Vier dagen geleden kopte de website van La Gazzetta dello Sport ‘Lukaku wie?’ boven een artikel over de statistieken van Dzeko. Er wordt minder over Lukaku gepraat, minder over hem geschreven. Enkel in de boekhouding lijken zijn cijfers nog van belang. Bij Anderlecht rekenen ze mee.

Inter - Liverpool om 21 uur op VTM 2