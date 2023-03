Zonder topschutter lijdt Antwerp eerste nederlaag in tien matchen

Racing Genk bleef in zijn eerste match zonder de vertrokken Paul Onuachu op een 1-1-gelijkspel steken in Eupen. Antwerp heeft zijn eigen variant. Vincent Janssen moest in de aanloop naar Charleroi afhaken met een lichte spierblessure en kijk: Antwerp leed zijn eerste nederlaag sinds half januari, toen op het veld van Union. Van de vier officiële wedstrijden waarin Antwerp het moest doen zonder Janssen won het er trouwens slechts één (4-0 in het bekerduel tegen Standard). Voorts was er een 1-1 tegen Basaksehir in Europa en een 0-0 tegen Anderlecht.

Stellen dat Antwerp compleet hulpeloos was zonder Janssen zou sterk overdreven zijn. De ploeg van Mark van Bommel domineerde Charleroi, in zoverre dat bezoekend trainer Felice Mazzu toegaf dat de winst van zijn team onverdiend was. Antwerp voetbalde ook een handvol doelrijpe kansen bij elkaar. In die zin relativeerde coach Van Bommel Janssens afwezigheid.

“Janssen is een topspeler. Daar hebben we het in de voorbije weken al vaker over gehad. En natuurlijk wil je de topscorer van de competitie altijd in je ploeg hebben. Desondanks hebben we ook zonder hem voldoende mogelijkheden gecreëerd”, sprak Van Bommel. “Dat Janssen misschien wel een van die kansen had omgezet in een doelpunt? Ja, misschien had ik er ook wel eentje gemaakt als ik op het veld had gestaan.”

Frey vertrokken

Van Bommel is niet de man die snel zal klagen over afwezigen, dat heeft hij in de afgelopen periode nooit gedaan. Tegelijk is het zo dat er zonder Janssen een aanzienlijk verschil is qua efficiëntie en présence vooraan. Zeker in de slotfase tegen Charleroi, toen de tot tien man herleide bezoekers zich helemaal terugtrokken in de eigen zestien, miste Antwerp offensieve slagkracht.

Voor de winterstop kon Van Bommel in dat soort situaties Michael Frey inbrengen. De misnoegde Frey trok eind januari echter op huurbasis naar het Duitse Schalke 04 en stelde Antwerp met dat manoeuvre voor een voldongen feit. De tijd om in te spelen op Freys vertrek was kort. Bovendien had men op de Bosuil in de zomer al veel geld gespendeerd en ziet men de winter als een moeilijke transferperiode. Wintertransfers brengen immers vaak minder snel rendement.

De hoop was dat de in januari gehaalde flankaanvaller Gyrano Kerk ook een goede stand-in zou blijken indien Janssen onbeschikbaar was. Tegen Charleroi (en eerder op Anderlecht) had Kerk het echter moeilijk om zich door te zetten in het centrum. Tegen de Carolo’s verhuisde Kerk na een half uur zelfs al terug naar de flank en werd Michel-Ange Balikwisha een valse negen.

Op het einde werd zowaar de man met rugnummer 2 overgeheveld naar de spits. “Ritchie De Laet heeft weleens een bal binnengeschoten, zo zag ik op YouTube”, knipoogde Van Bommel. Een jaar of vier, vijf geleden werd De Laet bij het Australische Melbourne inderdaad een tijdje uitgespeeld als aanvaller. Maar met alle respect voor De Laet: een verdediger uit noodzaak mee in de punt gooien is geen teken van grote weelde. Het goede nieuws voor Antwerp is dat Janssen normaal kort na de interlandbreak alweer kan hervatten.